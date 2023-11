Commerce extérieur et logistique: une nouvelle plateforme digitale pour l’appui et l’accompagnement des opérateurs économiques

Des grues à conteneurs dans le Terminal 1 du port Tanger Med.. AFP or licensors

D’après Portnet, cette plateforme dénommée «Massar Attajir» offre plusieurs services d’accompagnement, notamment des rencontres «One to One», permettant aux opérateurs économiques de bénéficier d’une assistance personnalisée et en temps réel avec l’un des conseillers de Portnet, et des programmes de formation sur mesure pour répondre aux attentes des opérateurs économiques.

«Nous organisons des ateliers de sensibilisation, au besoin, conjointement avec les parties prenantes aux démarches à l’international afin d’apporter l’accompagnement nécessaire aux opérateurs économiques pour une meilleure maîtrise des démarches d’import-export», précise-t-on.

Lire aussi : Artisanat: dématérialisation de la demande et l’attribution du Certificat d’inspection à l’export

Une fois inscrits sur massarattajir.portnet.ma, les opérateurs économiques bénéficieront également d’une assistance technique dans l’ensemble de leurs projets relatifs à la simplification, la digitalisation et l’intégration de bout en bout de leur activité à l’international. «Le développement de cet outil vient répondre aux attentes des opérateurs du commerce extérieur et de la logistique en matière d’accompagnement tout au long de leur parcours à l’international», souligne Portnet.