Marinas du Maroc: les réservations se font désormais par voie digitale

Baptisé «Smart Marina», ce nouveau système développé par PortNet S.A. est aujourd’hui déployé dans les principaux ports de plaisance au Maroc: Marina Smir, Marina Mdiq, Marina de Tanger et Marina du Bouregreg. Il couvre l’ensemble du processus de réservation et offre aux plaisanciers une solution digitale avancée pour faciliter et optimiser leurs réservations en ligne.

Conçu pour améliorer les processus de gestion des ports de plaisance, Smart Marina permet de suivre toutes les activités de la marina.

À travers le portail web et l’application mobile, les plaisanciers ont la possibilité de réserver en ligne des places dans les ports de plaisance et d’accéder à toutes les informations pertinentes telles que les disponibilités, les tarifs et les services proposés.

Les usagers peuvent également communiquer avec les marinas à travers un service de messagerie intégrée et suivre l’état de leurs réservations à tout moment. Ils peuvent aussi à travers leurs espaces privés soumettre en ligne leurs demandes d’entrée/sortie aux marinas.