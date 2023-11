Rayonnements ionisants: lancement d’un service en ligne pour l’octroi des autorisations d’importation

D’après les trois institutions, PortNet, l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII), ce nouveau service, effectif à partir de ce 31 octobre «contribuera à la facilitation et la fluidification des opérations d’import, à l’accélération des procédures de dédouanement et d’enlèvement de la marchandise et ainsi à la réduction des délais de séjour des marchandises au port».

À noter que les rayonnements ionisants sont un type d’énergie libéré par les atomes sous forme d’ondes ou de particules, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ils proviennent de sources naturelles comme le sol, l’eau, la végétation, ou encore des sources artificielles telles que les rayons X et certains dispositifs médicaux.

Les opérateurs économiques «pourront dès lors créer la demande d’autorisation d’importation, via PortNet-SIGAM, en renseignant les informations demandées et procéder au paiement de la prestation rendue par AMSSNuR via la plateforme PortNetpay leur garantissant ainsi une rapidité de traitement de leurs opérations grâce à un échange électronique sécurisé et ce, en temps réel avec le système d’information d’AMSSNuR».

D’après les trois partenaires, cette mesure s’inscrit dans la continuité des actions menées pour la simplification et l’intégration de bout en bout des chaînes logistiques et du commerce extérieur via le Guichet unique national du commerce extérieur PortNet, et dans le plan-cadre d’action de la Commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du commerce extérieur.

Une initiative qui entre aussi dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action inscrit dans la convention de partenariat entre AMSSNuR, PortNet et ADII pour la dématérialisation, via PortNet-SIGAM, des demandes d’autorisation déposées auprès d’AMSSNuR.