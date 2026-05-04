Economie

Digitalisation du commerce extérieur: lancement du portail marocain unifié le 18 mai

Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur.

Le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, Omar Hejira, a annoncé, ce lundi 4 mai à la Chambre des représentants, que le lancement officiel du guichet unifié des procédures du commerce extérieur aura lieu le 18 mai prochain à Casablanca, marquant une étape majeure dans la transformation digitale du secteur et la simplification des démarches pour les opérateurs économiques.

Par La Rédaction
Le 04/05/2026 à 19h25

Lors de son intervention devant les députés, le secrétaire d’État istiqlalien a précisé que le projet de portail marocain des procédures du commerce extérieur s’inscrit dans un contexte stratégique de transformation économique et numérique du Royaume. Le lancement, prévu le 18 mai au siège de l’Agence nationale des ports (ANP) à Casablanca, constituera une étape structurante dans la mise en place progressive d’un guichet unifié, appelé à évoluer vers une intégration plus complète des services.

Contrairement à un guichet unique immédiatement centralisé, le responsable gouvernemental a souligné qu’il s’agit d’une démarche progressive visant à regrouper les procédures tout en tenant compte de la complexité institutionnelle. Le commerce extérieur mobilise en effet plusieurs administrations, notamment les ministères de l’Équipement, de la Santé et de l’Agriculture, ainsi que les Administration des Douanes et Impôts Indirects, ONSSA et Morocco Foodex.

Jusqu’à présent, les opérateurs devaient interagir avec de nombreux intervenants et effectuer de multiples démarches administratives. Le futur guichet unifié ambitionne de centraliser ces échanges afin de simplifier les procédures, réduire les délais et améliorer la lisibilité du système.

Le projet a connu une accélération notable en 2025, avec la tenue d’environ soixante réunions, dont une dizaine consacrée au pilotage, témoignant de la volonté d’aboutir à une mise en œuvre rapide et coordonnée.

Les enjeux économiques sont considérables, a précisé Hejira, ajoutant que le volume des échanges commerciaux du Maroc a atteint environ 1.300 milliards de dirhams en 2025, dont 830 milliards d’importations et 470 milliards d’exportations, avec plusieurs millions de déclarations douanières traitées chaque année.

Dans ce contexte, les retards administratifs génèrent des coûts importants pour les opérateurs, notamment en matière de stockage et de logistique, avec un impact direct sur la compétitivité.

La digitalisation du commerce extérieur a déjà permis des avancées significatives, avec la réduction du délai de domiciliation des importations de 7 à 4 jours et la diminution du temps de séjour des marchandises dans les ports de 13 à 8 jours. Le taux de digitalisation a désormais atteint environ 95%.

Ces efforts ont été salués à l’international, notamment par la Banque mondiale, qui classe le Maroc au premier rang en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et au 17ème rang mondial dans ce domaine.

Le futur guichet unifié devrait renforcer cette dynamique, améliorer la compétitivité du Royaume et accroître son attractivité pour les investisseurs, dans un contexte de forte croissance du commerce international.

Par La Rédaction
Le 04/05/2026 à 19h25
#Commerce extérieur#Maroc#digitalisation#Banque Mondiale#Afrique du Nord#Moyen-Orient#ANP#Onssa#Ministère de l'Equipement et de l'Eau#Ministère de la Santé#ADII

LEs contenus liés

Economie

Commerce extérieur: la nouvelle feuille de route expliquée par Omar Hejira

Economie

Commerce extérieur: Omar Hjira présentera la semaine prochaine une nouvelle stratégie pour dynamiser le secteur

Economie

Accords de libre-échange: des annonces attendues ce janvier, selon Omar Hejira

Economie

Commerce extérieur: Omar Hejira à New Delhi pour doper le partenariat avec l’Inde

Articles les plus lus

1
Sahara marocain: Tebboune estime que la mise en œuvre du plan d’autonomie est inéluctable
2
Les cryptoactifs désormais dans le collimateur de l’Office des Changes
3
Le métier d’écrivain expliqué à une junte militaire
4
Deux soldats américains portés disparus à Cap Draa: la piste criminelle écartée, une chute en mer évoquée
5
Le Roi nomme le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des FAR
6
Aïd Al-Adha 2026: voici les prix des moutons au souk de Tnine Chtouka
7
Pourquoi les prix des œufs sont-ils tombés à moins d’un dirham?
8
Abou al-Bara al-Sahraoui, l’enfant du Polisario devenu gouverneur de Daech au Sahel
Revues de presse

Voir plus