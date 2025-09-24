Economie

Commerce extérieur: Omar Hejira à New Delhi pour doper le partenariat avec l’Inde

Omar Hejira à New Delhi, le 24 septembre 2025.

En déplacement à New Delhi, le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, entame ce mercredi une mission de plusieurs jours consacrée au renforcement du partenariat économique entre le Maroc et l’Inde, avec à l’agenda des discussions autour de nouvelles opportunités d’échanges et d’investissements.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 24/09/2025 à 19h09

Le secrétaire d’État au commerce extérieur, Omar Hejira, conduit à New Delhi une délégation de haut niveau rassemblant des opérateurs économiques issus de plusieurs secteurs stratégiques. Dans une déclaration à la presse, il a précisé que cette visite s’inscrit dans le cadre des orientations royales en faveur de l’ouverture sur les marchés asiatiques et de la diversification des partenariats économiques du Royaume.

Ce déplacement s’aligne également sur le nouveau programme gouvernemental 2025-2027 pour le commerce extérieur, qui érige l’Inde en destination prioritaire afin de renforcer les échanges entre Rabat et les grandes économies asiatiques.

Lire aussi : Défense: le Maroc et l’Inde signent un mémorandum d’entente

Les discussions de Omar Hejira interviennent dans un contexte marqué par l’inauguration, à Berrechid, d’une usine Tata Motors dédiée à la production de véhicules blindés, symbole de la montée en puissance des investissements indiens au Maroc. Dans la capitale indienne, le secrétaire d’État prendra part à un colloque organisé par la Chambre internationale du commerce, de l’industrie et de l’agriculture de l’Inde millénaire (MIICCIA), en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture indo-arabe, afin d’explorer de nouvelles pistes de coopération.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 24/09/2025 à 19h09
#Maroc#Inde#commerce#Coopération

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Défense, commerce, culture... Les mille et un visages du partenariat maroco-indien

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Défense: l’usine de véhicules blindés de Tata inaugurée à Berrechid

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Industrie de défense: ce que l’on sait de la nouvelle usine du groupe indien Tata à Berrechid

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Japon-Afrique: accords de coopération, formation, minerais critiques... Tout savoir sur le bilan de la 9e édition de la Ticad

Articles les plus lus

1
Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca
2
Défense, commerce, culture... Les mille et un visages du partenariat maroco-indien
3
Tanger: de nouvelles images exclusives du chantier de restauration du Gran Teatro Cervantes
4
La fin du monde a eu lieu hier
5
Transferts des MRE: Bank Al-Maghrib rassure mais exige la levée des zones d’ombre de l’accord avec la France
6
L’œil de Carlos. Pendant qu’elle dispute au Maroc son patrimoine unique, l’Algérie oublie ses origines Kouloughlis
7
Bitcoin au Maroc: l’interdit qui séduit
8
«Entre 5% et 20% de la population algérienne est d’origine turque»: l’ambassadeur de Turquie en Algérie à l’origine d’une onde de choc
Revues de presse

Voir plus