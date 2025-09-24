Commerce extérieur: Omar Hejira à New Delhi pour doper le partenariat avec l’Inde

Le secrétaire d’État au commerce extérieur, Omar Hejira, conduit à New Delhi une délégation de haut niveau rassemblant des opérateurs économiques issus de plusieurs secteurs stratégiques. Dans une déclaration à la presse, il a précisé que cette visite s’inscrit dans le cadre des orientations royales en faveur de l’ouverture sur les marchés asiatiques et de la diversification des partenariats économiques du Royaume.

Ce déplacement s’aligne également sur le nouveau programme gouvernemental 2025-2027 pour le commerce extérieur, qui érige l’Inde en destination prioritaire afin de renforcer les échanges entre Rabat et les grandes économies asiatiques.

Lire aussi : Défense: le Maroc et l’Inde signent un mémorandum d’entente

Les discussions de Omar Hejira interviennent dans un contexte marqué par l’inauguration, à Berrechid, d’une usine Tata Motors dédiée à la production de véhicules blindés, symbole de la montée en puissance des investissements indiens au Maroc. Dans la capitale indienne, le secrétaire d’État prendra part à un colloque organisé par la Chambre internationale du commerce, de l’industrie et de l’agriculture de l’Inde millénaire (MIICCIA), en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture indo-arabe, afin d’explorer de nouvelles pistes de coopération.