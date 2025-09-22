Défense: le Maroc et l’Inde signent un mémorandum d’entente

Abdeltif Loudyi, a reçu, lundi 22 septembre à Rabat, le ministre de la Défense de la République de l’Inde, Rajnath Singh, accompagné d’une délégation de haut niveau en visite de travail au Maroc. (Photo: MAP)

En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, lundi au siège de cette administration, le ministre de la Défense de la République de l’Inde, Rajnath Singh, accompagné d’une délégation de haut niveau en visite de travail au Royaume du Maroc.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde, a été marquée par la signature du mémorandum d’entente dans le domaine de la défense, et ce, en présence du général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone Sud et du général de corps d’armée Mohamed Haramou, commandant la Gendarmerie royale, indique un communiqué de l’Administration de la défense nationale.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh arrived in Casablanca on a 2-day official visit to Morocco, marking the first-ever visit by an Indian Defence Minister to the country. He was received at Mohammed V International Airport by the Head Wali of Military Command of Casablanca and… pic.twitter.com/5zrBqTYpk0 — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 21, 2025

Ce mémorandum d’entente porte sur la coopération dans les domaines de la formation, de l’entraînement et exercices, de la cybersécurité et la cyberdéfense, de l’industrie de défense, de la santé militaire ainsi que de l’échange d’expérience et d’expertise dans différents domaines d’intérêts communs. Il prévoit également la création d’un mécanisme de suivi et de coordination conjoint des activités de coopération arrêtées d’un commun accord.

À l’occasion de cet entretien, les deux ministres ont fait état des relations historiques d’amitié entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde qui ont connu une nouvelle dynamique depuis la visite historique du roi Mohammed VI en Inde en 2015, et de sa rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi, et ont mis en exergue le caractère hautement prioritaire du partenariat entre les deux pays. Les deux ministres ont également échangé sur des questions d’ordre bilatéral et régional, ainsi que des voies et moyens à explorer pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la défense, notamment celui de l’industrie de défense, souligne le communiqué.

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour mettre en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, faisant du Royaume du Maroc un acteur important de stabilité et un exportateur de paix et de sécurité vers les pays de son voisinage. Dans ce cadre, les deux ministres ont mis l’accent sur l’importance de nouer des partenariats stratégiques entre le Maroc et l’Inde dans le cadre d’une coopération Sud-Sud bénéfique pour le développement des deux pays et des pays africains.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ces relations à travers la mise en œuvre du Mémorandum d’Entente dans le domaine de la défense signé ce jour, reflétant des relations d’amitié, de confiance et de respect mutuel liant les deux pays, conclut le communiqué.