Industrie de défense: ce que l’on sait de la nouvelle usine du groupe indien Tata à Berrechid

Un véhicule blindé de combat d’infanterie, type WhAP, produit par Tata Advanced Systems Ltd.

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, effectue une visite officielle au Maroc les 22 et 23 septembre, à l’invitation du ministre délégué chargé de l’administration de Défense nationale, Abdeltif Loudiyi. L’un des moments clés de ce déplacement sera l’inauguration à Berrechid d’une nouvelle usine du groupe Tata Advanced Systems Ltd (TASL), dédiée à la fabrication de plateformes blindées à roues.

Par Wadie El Mouden
Le 22/09/2025 à 11h31

Il s’agit de la première grande unité de production d’équipements de défense indienne implantée à l’étranger. Sa mise en service est prévue d’ici un an, avec une capacité de production de 100 véhicules blindés par an. Les premières livraisons sont attendues dans un délai de 18 mois.

Cette nouvelle usine marque une étape majeure dans l’expansion internationale de l’industrie indienne de la défense, tout en renforçant la coopération militaire entre Rabat et New Delhi. Dans un premier temps, elle approvisionnera les Forces armées royales (FAR) marocaines, avant de viser à terme l’ensemble du marché africain.

L’usine produira le WhAP (Wheeled Armoured Platform), un véhicule blindé de combat d’infanterie conçu pour évoluer sur tous types de terrains. Ce modèle a été développé conjointement par TASL et l’Organisation indienne de recherche et développement pour la défense (DRDO). Il est déjà utilisé en nombre limité par l’armée indienne, notamment dans la région du Ladakh.

«Ce contrat revêt une importance stratégique majeure pour TASL», a déclaré Sukaran Singh, PDG de Tata Advanced Systems, cité par des médias indiens.«Il permet non seulement de poser les bases d’un écosystème de défense au Maroc, mais ouvre également la voie à un déploiement plus large en Afrique», a-t-il ajouté.

L’installation de Berrechid constitue également une première: c’est la seule usine de défense au Maroc capable de fabriquer une plateforme blindée complète. Elle devrait générer environ 90 emplois directs et 250 emplois indirects. Le projet est porté par TASL Maroc, une filiale locale à 100 % du groupe indien.

Par Wadie El Mouden
Le 22/09/2025 à 11h31
#Tata#Inde#Maroc#Défense#Berrechid

