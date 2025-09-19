Coopération maroco-indienne: une usine de blindés Tata sera inaugurée lundi à Berrechid

Une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre Rabat et New Delhi sera franchie lundi avec l’inauguration officielle, à Berrechid, de la première usine marocaine dédiée à la fabrication de véhicules militaires blindés à roues WhAP 8x8, signée du géant indien Tata. L’annonce vient d’être faite aujourd’hui par l’ambassadeur de l’Inde à Rabat, Sanjay Rana.

Fruit d’une coopération bilatérale dans le domaine de la défense, cette unité industrielle constitue une première sur le sol national. Elle symbolise l’ancrage du Maroc dans les chaînes de valeur internationales de l’armement terrestre et ouvre la voie à de nouvelles perspectives en matière de transfert de technologie, de montée en compétences et d’autonomie industrielle. La production, qui démarrera dès lundi, sera estampillée «maroco-indienne», preuve d’un partenariat opérationnel entre les deux pays.

D’un point de vue économique, l’usine devrait générer une centaine d’emplois directs, occupés par des techniciens marocains ayant bénéficié d’une formation spécialisée en Inde. Si le coût de l’investissement et le volume de production n’ont pas encore été dévoilés, l’ambassadeur a souligné l’importance stratégique du projet, à la croisée des enjeux industriels, commerciaux et sécuritaires.

Sur le plan diplomatique, la présence à Rabat du ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, confère une dimension politique majeure à cette inauguration. Sa visite sera marquée par la signature d’un accord de coopération avec Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, ainsi que par une rencontre avec Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce. Autant de signaux qui traduisent la volonté des deux capitales de renforcer une alliance stratégique couvrant la défense, l’industrie et le commerce.

«Cette visite vise la consolidation du partenariat stratégique entre l’Inde et le Maroc et souligne l’importance que les deux pays attachent au renforcement de la coopération en matière de défense, d’industrie et de commerce», a conclu l’ambassadeur indien.