Yoga en plein air à Rabat: l’Inde partage son art millénaire

Samedi, en fin d’après-midi, le parc Moulay Hassan de Rabat s’est transformé en véritable havre de sérénité à l’occasion d’une grande démonstration de yoga organisée par l’ambassade de l’Inde au Maroc.

L’événement, qui a rassemblé des dizaines de participants de tous âges, s’est déroulé en présence de l’ambassadeur Sanjay Rana, en poste à Rabat depuis 2024.

Au programme: des sessions encadrées, des éclairages sur les vertus du yoga, et une plongée dans cette discipline plurimillénaire, reconnue comme l’une des six grandes écoles de la pensée philosophique indienne, visant l’émancipation spirituelle.

Le yoga, ont rappelé les experts présents, «est une pratique complète mêlant postures, respiration et concentration, visant à établir une harmonie durable entre le corps et l’esprit».

«La recherche de l’équilibre intérieur est au cœur de cette discipline, qui agit autant sur la souplesse physique que sur la clarté mentale», a expliqué l’un des intervenants.

Pour sa part, l’ambassadeur Sanjay Rana s’est félicité de l’engouement croissant pour le yoga au Maroc, y voyant le reflet des liens solides et en constante consolidation entre l’Inde et le Royaume.

Cette célébration intervient alors que New Delhi vient d’annoncer une tournée stratégique du Premier ministre indien Narendra Modi, qui débutera début juillet et comprendra une visite officielle au Maroc.

Une première qui témoigne de l’importance croissante du Royaume dans la diplomatie indienne et du renforcement des liens entre Rabat et New Delhi.