Info360. Royal Air Maroc envisage une liaison directe entre Casablanca et Mumbai

Longtemps plébiscité dans les cercles diplomatiques et certains milieux d’affaires, le projet de liaison aérienne directe entre le Maroc et l’Inde est en bonne voie de concrétisation. C’est en tout cas ce que révèle le déplacement d’une délégation marocaine présidée par le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou. «Les discussions portent sur le projet d’une ligne directe entre Casablanca et Mumbai, outre l’ouverture d’un bureau de représentation du transporteur national sur place», nous confie une source bien informée.

Si tout se passe comme prévu, le premier vol direct entre les deux pays pourrait avoir lieu en mai 2026, à bord d’un Boeing 787-9 Dreamliner de 302 places, dont 26 en classe affaires, à raison de deux à trois fréquences hebdomadaires, ajoute la même source.

Après Pékin, la destination de Mumbai ouvre de nouvelles perspectives pour le tourisme marocain tout en consolidant les liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

Plus de 40.000 Indiens ont visité le Maroc en 2024, soit 43 % de plus qu’en 2023, voire plus de 150 % par rapport à 2019. «Le Maroc devient populaire parmi les touristes indiens et le visa électronique s’est avéré être une innovation majeure», a déclaré, début février dernier, Mohamed Maliki, ambassadeur du Maroc en Inde, en marge du salon du voyage OTM à Mumbai.

Le diplomate avait aussi fait savoir que des pourparlers étaient en cours avec des compagnies aériennes marocaines et indiennes pour des vols sans escale.

Outre le tourisme, la future ligne directe vient à point nommé accompagner les investissements directs indiens projetés dans les domaines de la défense (l’usine du groupe Tata à Casablanca), des technologies de l’information et de la logistique. De son côté, le Royaume étudie l’exportation de fruits vers l’Inde pour diversifier et accroître les échanges bilatéraux qui s’élevaient à 2,4 milliards de dollars en 2024.