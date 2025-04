Royal Air Maroc lance une nouvelle ligne directe de Casablanca vers la Sicile à partir du 28 juin prochain

Royal Air Maroc lancera une nouvelle ligne aérienne directe reliant Casablanca à Catane, en Sicile, à partir du 28 juin 2025.

«Cette nouvelle desserte sera opérée à raison de deux fréquences par semaine (lundi et samedi) par des appareils de type Boeing 737. Les vols seront programmés au départ de Casablanca à 15H20 (heure locale) pour une arrivée à Catane à 19H40 (heure locale). Les vols retour quitteront Catane à 20h40 (heure locale) pour un atterrissage à Casablanca à 23H35 (heure locale)», fait savoir RAM dans un communiqué.

Avec cette ouverture, Royal Air Maroc porte à sept le nombre de villes desservies en Italie (au départ de Casablanca), aux côtés de Milan, Rome, Bologne, Turin, Venise et Naples.

Cette nouvelle liaison vise à répondre aux besoins croissants d’une clientèle diversifiée, incluant les Marocains et les diasporas africaines résidant en Italie, les touristes italiens souhaitant découvrir les richesses culturelles et balnéaires du Maroc, ainsi que les passagers en correspondance via le hub de Royal Air Maroc à Casablanca vers d’autres destinations internationales.

«Le lancement de la ligne Casablanca-Catane marque une étape clé dans notre stratégie de développement et notre volonté de renforcer notre présence en Italie, notamment dans le sud du pays. Cette nouvelle desserte répond aux attentes de nos concitoyens résidant en Sicile et offre des opportunités inédites aux voyageurs africains et italiens», a déclaré le président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre: «Outre le renforcement des flux touristiques entre l’Italie et le Maroc, cette nouvelle ligne répondra aux attentes croissantes des voyageurs en termes de connectivité, tout en offrant une expérience à bord toujours plus qualitative, en ligne avec nos objectifs d’amélioration continue de l’expérience client». «Enfin, la ligne Casablanca-Catane fait partie d’un ensemble de nouvelles routes qui seront lancées sur le court terme, afin de faciliter les déplacements des Marocains du monde, principalement sur Casablanca et sur divers aéroports du Nord du Royaume», conclut-il.

Avec 45 fréquences par semaine programmées vers l’Italie, Royal Air Maroc réaffirme son engagement à offrir des solutions de voyage flexibles, optimales et adaptées aux besoins de ses passagers, en particulier les diasporas marocaines et africaines installées en Italie.

Cette nouvelle desserte témoigne également de l’engagement de la compagnie à consolider sa présence sur le marché italien et à renforcer le rôle de Casablanca en tant que hub stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

Les vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de la compagnie nationale www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel, ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.