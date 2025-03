RAM dévoile son nouveau film des consignes de sécurité à bord, un hommage au Maroc, à son patrimoine et à ses artisans

«Le voyage dans le voyage»: telle est le concept du nouveau film des consignes de sécurité de Royal Air Maroc (RAM), une capsule d’un peu moins de 4 minutes diffusée dans les avions de la compagnie à partir de ce mercredi 5 mars. Plus qu’un classique spot répondant à des obligations pratiques et réglementaires, ce film se veut aussi une invitation au voyage et un instrument de promotion du tourisme au Maroc choisissant l’artisanat comme fil conducteur.

«L’objectif principal de cette vidéo est bien sûr de transmettre toutes les consignes de sécurité à bord à nos passagers. Mais nous avons souhaité le faire de manière innovante et immersive afin de capter davantage leur attention et de marquer leur esprit», explique Sanaa Tazi, directrice marketing de Royal Air Maroc.

«Cette nouvelle vidéo accompagne la continuité de notre nouvelle plateforme de marque #DreamAfrica #MeetMorocco. C’est un hommage vibrant au Maroc, à son patrimoine et au savoir-faire de nos artisans. Elle incarne la volonté de Royal Air Maroc de sublimer l’expérience client à travers une approche originale et créative», ajoute-t-elle.

Quand la mdemma devient… une ceinture de sécurité

Le film embarque les passagers dans un voyage à travers des villes emblématiques du pays: la capitale Rabat, l’incontournable Marrakech, la cité balnéaire Dakhla, Fès l’historique et Chefchaouen, la perle bleue, avec un clin d’œil final à Casablanca. Surtout, chacune, et le produit artisanal lui correspondant, sont habilement associés à une consigne de sécurité, créant une narration fluide et immersive.

Ainsi, la mdemma (ceinture en or) illustre l’attache de la ceinture de sécurité, la maroquinerie évoque les bagages, le zellige met en avant l’interdiction de fumer et le tissage du tapis symbolise… la mise des smartphones en mode avion. Les masques à oxygène suspendus aux chapeaux traditionnels de Chefchaouen apportent une touche d’originalité et les kitesurfeurs sur la plage de Dakhla servent d’arrière-plan à la consigne du gilet de sauvetage.

Le nouveau film de consignes de sécurité à bord de Royal Air Maroc met en avant l'artisanat marocain.

Débuté en octobre 2024, le tournage sur une douzaine de jours a choisi comme casting de vrais artisans et des membres de l’équipe de RAM. «Dès que j’ai reçu le brief, j’ai compris que ce projet était unique. Ce n’était pas une publicité classique, mais un film qui allait être vu par des millions de passagers à travers le monde. Il fallait donc qu’il parle autant aux Marocains qu’aux voyageurs découvrant le pays pour la première fois», confie Abderrafia El Abdioui, réalisateur du film.

De véritables artisans au casting

«Nous avons mené un vrai travail de recherche dans chaque ville et fait appel à de véritables artisans, parce que la relation qu’ils ont avec la matière est très difficile à reproduire avec des acteurs. Chaque séquence a été pensée pour assurer un dosage parfait: les belles images ne devaient pas prendre le dessus sur les consignes de sécurité, qui restent l’essence même du projet», poursuit-il.

Il en fut de même pour les équipes de la compagnie aérienne. «Au cœur du projet, le personnel navigant de RAM a été pleinement impliqué, incarnant l’esprit et les valeurs de la compagnie», indique Sanaa Tazi. «Ce film est une ode à notre patrimoine, mais aussi une projection vers l’avenir. Une nouvelle manière de raconter notre histoire, de faire rayonner le Maroc, et d’accompagner nos passagers dans une expérience unique, à la fois culturelle et émotionnelle», conclut-elle.