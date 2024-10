Royal Air Maroc: pour 2024, un total de 7,5 millions de passagers prévus

RAM prévoit de clôturer 2024 avec un trafic de 7,5 millions de passagers, annonce Challenge, citant le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances 2025.

«En termes de prévisions de clôture de 2024, le chiffre d’affaires est estimé à 19,8 milliards de dirhams corrélé à une augmentation de 4,5% du trafic aérien par rapport à 2023 et devant atteindre 7,5 millions de passagers», écrit le magazine.

Au cours des quatre premiers mois de cette année, la compagnie a transporté près de 3,3 millions de passagers, en évolution de +2,7% comparativement à la même période de 2023, avec un coefficient de remplissage de 76%. Le chiffre d’affaires a, pour sa part, progressé de 5%, se portant à 8,8 milliards de dirhams à fin avril dernier.

Le rapport rappelle aussi que RAM a atteint des résultats financiers remarquables en 2023, enregistrant le plus haut résultat net de la dernière décennie, avec une marge nette de 2,2%.

En 2023, la compagnie a transporté près de 7,2 millions de passagers et retrouve 96% du niveau de trafic pré-pandémie, malgré une taille de la flotte réduite de 10% par rapport à 2019.

Les performances réalisées en 2023 sont en hausse comparativement au niveau de 2022 en trafic et en offre de 42% et 32% respectivement.

Le coefficient de remplissage a atteint un niveau record de 77%, en croissance de 5 points par rapport à 2022, ce qui a permis de mieux rentabiliser les vols.

Les perspectives de RAM sont prometteuses, renforcées par la signature en 2023 d’un contrat-programme mettant en place une feuille de route pour le développement de l’activité de la compagnie nationale, explique Challenge.

Ce plan prévoit l’expansion de la flotte de RAM de 50 à 200 avions d’ici 2037, l’ouverture de plus de 100 nouvelles destinations internationales et 46 lignes domestiques, ainsi que la diversification des sources de croissance et de revenus.

L’objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires de 94 milliards de dirhams et de transporter 31,6 millions de passagers, avec un taux de remplissage de 82%.