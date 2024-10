Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc: «la sécurité aérienne fait partie de notre ADN»

La sécurité est un élément fondamental dans le quotidien des compagnies aériennes au sujet duquel il ne peut y avoir de compromis, a indiqué Abdelhamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), à l’occasion des travaux de la Conférence mondiale sur la sécurité aérienne (WSOC) qui se déroulent à Marrakech du 1er au 3 octobre 2024.

Organisée par l’Association du transport aérien international (IATA), sous l’égide de la Royal Air Maroc (RAM), la WSOC 2024 a permis aux experts, décideurs et leaders d’opinion de se réunir afin de repenser et d’améliorer la sécurité et les opérations dans le domaine du transport aérien.

L’IATA a opté pour le Maroc pour l’organisation de l’édition 2024 de ce rendez-vous annuel incontournable des professionnels du transport aérien vu le rayonnement du Royaume au niveau international, notamment avec sa stabilité et son attrait touristique, a noté le patron du transporteur aérien marocain.

«C’est la plus grande édition de l’histoire de l’IATA qui se déroule chez nous à Marrakech avec plus de 800 participants représentant une centaine de compagnies aériennes», a-t-il relevé.

À cette occasion, la RAM a signé une convention avec l’IATA sur la culture de la sécurité. «Le sujet de la sécurité est un élément structurant pour la RAM. Elle fait partie de notre ADN en tant que compagnie aérienne, mais il faut l’insuffler davantage dans notre organisation», a expliqué le PDG de la compagnie aérienne nationale.

Il fait savoir qu’en vertu de cette convention, les deux partenaires mettront en place des cycles de formation et de suivi pour promouvoir davantage la communication autour de la sécurité et «apporter le meilleur en termes d’accompagnement de nos équipes et de nos équipages sur les aspects liés à la sécurité».

Tous les aspects de la sécurité débattus

À noter que la WSOC 2024 a abordé tous les aspects de la sécurité, y compris les opérations aériennes, les opérations en cabine, la maintenance et la gestion des crises (planification des interventions d’urgence et récupération des avions). Elle a aussi mis en avant les dernières innovations technologiques, les meilleures pratiques en matière de sécurité et les avancées dans la gestion des opérations aériennes.

De plus, la WSOC 2024 a été l’occasion de débattre de sujets d’actualité liés notamment à l’Intelligence artificielle, aux risques géopolitiques, à la gestion des turbulences et l’efficacité énergétique. De plus, elle a permis de nouer des partenariats avec des professionnels et décideurs de l’aviation.

Le programme a compris des sessions plénières, des panels spécialisés, des ateliers techniques, des opportunités de networking et une exposition mettant en valeur les solutions innovantes du secteur.