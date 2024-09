RAM: les militaires et leur famille bénéficient désormais d’une réduction de 25% sur les billets d’avion

Dans un communiqué publié ce samedi 14 septembre, l’état-major général des Forces armées royales (FAR) indique que la convention entre l’Administration de la Défense nationale et Royal Air Maroc (RAM) a été signée, au Club des Officiers à Rabat, par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, et le président-directeur général de RAM, Abdelhamid Addou.

Ont également assisté à la cérémonie de signature l’Inspecteur général des FAR, le général de corps d’armée et commandant de la Zone Sud, Mohammed Berrid, des représentants de l’Administration de la Défense nationale et différents bureaux et services de l’état-major général des FAR, ainsi que des représentants de RAM.

En vertu de cet accord, les membres des FAR, les employés de l’Administration de la Défense nationale, les anciens militaires et anciens combattants, ainsi que les pupilles de la Nation et les ayants droit bénéficient de réductions fixées à 25% sur les billets d’avion, qu’il s’agisse de voyages nationaux ou internationaux, et ce à partir du jeudi 12 septembre 2024.

Toute personne éligible souhaitant de bénéficier de ces réductions devra présenter la carte d’affiliation délivrée aux membres de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants, la carte militaire ou professionnelle, ou encore la carte de mutuelle pour les militaires actifs, les employés de l’Administration de la Défense nationale. Quant aux époux, épouses et enfants des membres, ils devront présenter une carte de mutuelle, conclut le communiqué.