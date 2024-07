Aérien: la RAM reprend ses vols entre Laâyoune et Rabat

Après un vol de près d’une heure et 50 minutes, l’avion de la RAM a atterri sur le tarmac de l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune, avec à son bord 96 passagers, avant de procéder à l’embarquement des passagers au départ de la ville.

Les départs de l’aéroport de Rabat Salé sont programmés à 13H15, avec une arrivée prévue à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune à 15H10, tandis que les vols retour partiront de Laâyoune à 16H pour arriver à Rabat à 17H50.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion, en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de la région, Larbi Lamaghari et du préfet de police de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, ainsi que des élus et des représentants des autorités locales.

Dans une déclaration, le commandant par intérim de cette plateforme aéroportuaire, Salma Alaya, a applaudi la relance de cette ligne aérienne opérée par la RAM entre Rabat et Laâyoune, à raison de deux vols par semaine.

Alaya a également souligné que cette nouvelle desserte aérienne a pour but de renforcer l’offre aérienne au niveau de cet aéroport, qui a affiché une dynamique soutenue ces dernières années, en termes de croissance du trafic aérien national.

Le nombre de passagers ayant transité par l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune, durant les cinq premiers mois de l’année en cours, a enregistré une hausse de 23%, par rapport à la même période de 2023, a-t-il précisé.

Pour ce qui est des liaisons aériennes, Alaya, a fait observer que l’aéroport de Laâyoune est actuellement connecté à une destination internationale (Las Palmas), en plus des vols domestiques assurant la liaison avec Agadir, Casablanca et Dakhla.

Pour sa part, le président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, a indiqué que ce vol marque la reprise de cette desserte aérienne nationale dans cette plateforme aéroportuaire, notant qu’il va renforcer davantage l’attractivité de cette partie du territoire national.

Ould Errachid a également noté que la reprise de ce vol s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du renouvellement d’une convention de partenariat entre la RAM, le conseil régional, le département du tourisme, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (APDS) et le Groupe de l’Office chérifien des phosphates (OCP).

Après avoir rappelé que cette desserte va répondre à la demande croissante des passagers, il a fait savoir que d’autres vols domestiques seront lancés vers Marrakech et Fès, en plus d’une nouvelle ligne internationale.

Des passagers de ce premier vol ont exprimé leur joie de pouvoir voyager directement entre Rabat et Laâyoune, soulignant que le voyage s’est déroulé dans de bonnes conditions.

À noter que pour le seul mois de mai dernier, le trafic aérien au niveau de l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune s’est inscrit en hausse de 6% pour s’établir à 24.641 passagers, contre 23.286 voyageurs à la même période une année auparavant.