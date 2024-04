Aérien: Air Arabia lance en mai une nouvelle ligne Tétouan-Bilbao

La compagnie Air Arabia Maroc annonce dans un communiqué le lancement de sa nouvelle liaison aérienne entre Tétouan et Bilbao. «Cette initiative s’inscrit dans notre engagement continu à rendre le voyage plus accessible, tout en assurant confort et convivialité pour tous nos passagers», trouve-t-on dans ce communiqué.

Du 18 mai au 26 octobre 2024, les vols seront disponibles chaque samedi, permettant ainsi de renforcer les liens culturels et économiques entre le Maroc et l’Espagne. Et pour optimiser l’expérience des voyageurs, les moindres détails sont pris en compte, principalement l’heure des vols. Un départ de Tétouan à 6:00 signifiera une arrivée à Bilbao à 8:40, et un vol retour de Bilbao à 9:30, atterrira à Tétouan à 10:10.

Avec son centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de Tétouan, située dans le nord du Maroc, présente une riche mosaïque d’influences andalouses et marocaines, se manifestant dans son architecture, sa cuisine et ses arts. Bilbao, quant à elle, se trouvant également tout au nord de l’Espagne, combine modernité et traditions avec des sites comme le musée Guggenheim, qui attirent les visiteurs internationaux en quête de culture et d’innovation.

En lançant cette nouvelle route, Air Arabia Maroc ne se contente pas seulement de rapprocher deux villes, mais crée plutôt un pont entre leurs deux cultures, enrichissant les expériences de voyage et favorisant les découvertes mutuelles entre les peuples.