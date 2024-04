Air Arabia Maroc inaugure sa nouvelle base à Tétouan avec des vols vers Amsterdam, Madrid, Barcelone, Malaga et Bruxelles

D’après Air Arabia, cette initiative illustre son engagement à diversifier et à enrichir son offre de services aériens, répondant ainsi aux besoins variés de ses clients. La cérémonie d’ouverture, en présence de Younès Tazi, wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a été une occasion de célébrer ce moment clé dans la stratégie de développement de la compagnie aérienne, visant à renforcer la connectivité entre le Maroc et les grandes villes européennes, tout en contribuant activement au développement touristique et économique de la région du nord du Maroc.

La création de cette base génère également des opportunités significatives pour l’emploi local, avec 65 emplois directs et 250 emplois indirects créés à Tétouan. «Les vols depuis la nouvelle base de Tétouan offrent aux voyageurs des liaisons régulières et pratiques vers des destinations riches en culture, en art, en gastronomie, et proposant de nombreuses activités de loisirs. Que ce soit pour des escapades citadines, des vacances détente ou des explorations culturelles, Air Arabia Maroc facilite désormais l’accès à ces villes européennes emblématiques depuis le nord du Maroc», indique Air Arabia.

Lire aussi : Air Arabia lance une nouvelle base aéroportuaire à Rabat

Les billets pour ces nouvelles destinations sont disponibles à l’achat dès à présent via le site web de la compagnie, par téléphone via le centre d’appels de la compagnie, ou auprès des agences de voyage partenaires. Les clients bénéficieront également des avantages du programme de fidélité AirRewards d’Air Arabia, offrant encore plus de récompenses et de bénéfices, précise le transporteur aérien.