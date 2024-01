Aérien: Air Arabia Maroc lance de nouveaux vols depuis Tétouan

Les nouveaux vols depuis l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel desserviront les villes de Barcelone, Malaga et Madrid en Espagne, ainsi que la capitale belge Bruxelles. L’ajout de cette nouvelle base aéroportuaire renforcera le réseau de la compagnie aérienne et portera le nombre total de bases au Maroc à six, comprenant celles de Casablanca, Nador, Oujda, Fès et Tanger, détaille Air Arabia Maroc dans un communiqué.

Starting from 31st March 2024, fly non-stop from Tetouan Saniat R'mel to 4 European cities. #Wherenext pic.twitter.com/B9Mue7WkBu — Air Arabia (@airarabiagroup) January 12, 2024

«Nous sommes ravis d’élargir notre présence en Europe avec le lancement de vols depuis Rabat et Tétouan. Cette expansion réaffirme notre engagement à fournir des options de voyage fluides et des offres axées sur la valeur à nos passagers, tout en contribuant à la croissance et à l’accessibilité du transport aérien dans le royaume», a déclaré Adel Al Ali, directeur général du groupe Air Arabia.

Air Arabia Maroc continue d’améliorer la connectivité domestique et internationale vers et depuis le Maroc, desservant plus de 60 routes depuis ses six bases au Maroc, avec une flotte composée d’appareils Airbus A320, conclut le communiqué.