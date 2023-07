Transport aérien: Air Arabia lance deux nouveaux vols reliant Tanger à Montpellier et Palma de Majorque

Air Arabia, acteur majeur du transport aérien à bas coûts, a annoncé ce lundi 3 juillet, dans un communiqué, le lancement de deux nouveaux vols au départ de Tanger et à destination de Palma de Majorque en Espagne et Montpellier en France, avec une fréquence bihebdomadaire. Deux vols inauguraux ont quitté l’aéroport Tanger Ibn Battouta le vendredi 23 juin, le premier à destination de Montpellier, et le second en direction de Palma de Majorque.

La ligne pour Montpellier donne aux passagers la possibilité de se plonger dans le charme du sud de la France, avec sa culture riche, ses belles plages et sa gastronomie délicieuse, souligne la compagnie aérienne dans son communiqué.

La ligne aérienne pour Palma de Majorque offre quant à elle aux voyageurs l’opportunité de découvrir l’île méditerranéenne, très prisée pour ses splendides plages et sa vie nocturne particulièrement animée.

«Ces vols, qui viennent renforcer le réseau européen d’Air Arabia, témoignent de l’engagement constant de la compagnie aérienne à fournir aux clients une plus grande flexibilité de voyage avec plus de destinations», précise la compagnie aérienne.

Les voyageurs peuvent désormais s’enregistrer avant leur vol sur le site web de la compagnie, ou via son application Air Arabia. Ils peuvent également profiter des avantages du programme de fidélité d’Air Arabia “AirRewards”, qui permet de cumuler des points et de les échanger contre des vols gratuits ou des services supplémentaires.