Transport aérien: Air Arabia lance une nouvelle ligne directe reliant Oujda à Montpellier

La compagnie aérienne low cost Air Arabia Maroc a annoncé ce lundi 26 juin 2023, dans un communiqué, le lancement d’une nouvelle ligne directe reliant Oujda à Montpellier en France, à raison de deux vols par semaine, les jeudis et les dimanches.

L’ajout de nouvelles destinations est venu renforcer la position d’Air Arabia en France et offrir aux clients des options de voyage plus larges et des services exceptionnels entre le Maroc et la France, a souligné la compagnie aérienne dans son communiqué.

De plus, les passagers de ces vols bénéficient du service d’enregistrement en ligne, qui leur permet de profiter du confort de leur domicile ou de leur bureau via le site web de la compagnie aérienne ou via une application pour smartphone.

«Les passagers peuvent également profiter des avantages du généreux programme de fidélité d’Air Arabia, AirRewards. Ce programme unique permet aux voyageurs de gagner des points pour toutes leurs dépenses, et ils peuvent échanger ces points contre des vols gratuits ou des services supplémentaires, ainsi qu’une foule d’autres avantages», précise la compagnie aérienne.