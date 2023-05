Transport aérien: Volotea lance une nouvelle ligne directe entre Marrakech et Bilbao

Avec une fréquence d’un vol par semaine, la compagnie aérienne Volotea a annoncé une nouvelle liaison entre l’aéroport de Bilbao et celui de Marrakech à partir de ce samedi 27 mai 2023. Cette nouvelle ligne rentre dans le cadre des accords signés récemment entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et plusieurs compagnies aériennes internationales, dans le but affiché d’augmenter le nombre de sièges en direction du Maroc.

Pour la saison estivale 2023, l’action de l’Office a permis l’ouverture de pas moins de 35 nouvelles lignes aériennes avec 10 compagnies. Huit destinations marocaines sont concernées par ces nouvelles liaisons, à savoir Agadir, Essaouira, Fès, Marrakech, Nador, Ouarzazate, Rabat et Tanger.

Ces nouvelles lignes concernent neuf marchés émetteurs: l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Dix compagnies aériennes effectueront ces nouvelles lignes point à point: Aegean Airlines, Air Arabia Maroc, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings Discover, Luxair, Ryanair, TUIfly Belgium, Volotea et Vueling.

En plus de la liaison lancée aujourd’hui, Marrakech connaîtra six nouvelles ouvertures de lignes aériennes durant cette saison estivale. La ville sera ainsi reliée à Nantes avec Volotea, à Paris avec Vueling, à Francfort avec Eurowings Discover et Ryanair, à Athènes avec Agean, au Luxembourg avec Luxair, à Amsterdam et à Lisbonne avec EasyJet et enfin à Girona et Palma de Mallorca avec Ryanair.