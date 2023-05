Transport aérien: Transavia annule plusieurs vols entre le Maroc et les Pays-Bas

La compagnie aérienne Transavia a annoncé ce mardi 16 mai la réduction de son programme de vol jusqu’à fin juin 2023. Près de 356 vols au départ et à destination des Pays-Bas seront annulés durant les prochaines semaines.

Ces annulations concernent principalement les vols empruntant les aéroports d’Espagne, du Portugal et d’Italie, mais aussi, du Maroc, de la France, du Danemark, du Liban, d’Israël, de Croatie, de Grèce, d’Islande et de Chypre. Précisément, seront annulés 96 départs et 97 arrivées à l’aéroport de Schiphol, 53 départs et autant d’arrivées à l’aéroport d’Eindhoven et 18 liaisons avec les aéroports de Rotterdam et de La Haye.

La perturbation du programme de vols de la filiale low-cost de KLM est due à une insuffisance de la flotte de la compagnie aérienne qui tarde à recevoir trois nouveaux avions et manque de temps pour réparer d’autres. Selon la compagnie, environ 95 % de ses vols pourront être effectués comme prévu. Cependant, d’autres annulations seront annoncées le 25 mai et concerneront des vols opérés durant les mois de juillet et août.