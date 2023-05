Royal Air Maroc: reprise de la ligne directe Casablanca-Moscou

Suspendus depuis mars 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, les vols directs reliant l’aéroport Mohammed V de Casablanca à l’aéroport de Moscou-Domodedovo ont repris ce mardi 2 mai 2023, à l’initiative de la compagnie Royal Air Maroc.

Sur le site Internet du transporteur public, un vol aller-retour Casablanca-Moscou est proposé à partir de 7.000 dirhams. Les vols seront opérés à raison de deux fréquences par semaine (les mardi et jeudi pour l’aller, les mercredi et vendredi pour le retour), et dureront environ 6 heures et 15 minutes.

La reprise de la ligne directe Casablanca-Moscou mettra fin au calvaire des ressortissants marocains résidant en Russie qui, pour regagner le Maroc, n’avaient d’autre choix que de transiter par d’autres aéroports européens, notamment ceux d’Istanbul en Turquie, d’Erevan en Arménie ou d’Helsinki en Finlande.

La décision de rétablir la liaison directe entre Casablanca et Moscou est motivée par des raisons humaines et sociales et non purement économiques, nous confie une source proche du dossier. La nouvelle ligne, ajoute-t-elle, fournira une solution alternative à la communauté marocaine dans la région (Russie, Biélorussie, etc), mais aussi aux Russes résidant ou ayant des intérêts au Maroc et en Afrique.