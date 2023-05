Aérien: un vol direct reliant Agadir à la capitale de la Lettonie, Riga, dès novembre prochain

La compagnie low-cost lettonne AirBaltic lancera à partir de la saison d’hiver prochaine la ligne Riga-Agadir. La liaison directe entre la capitale de la Lettonie et la capitale du Souss entrera en vigueur le 4 novembre prochain, à raison d’un vol hebdomadaire tous les samedis, affirme l’ONMT par le biais d’un communiqué.

À travers ce partenariat, l’ONMT entend sécuriser la saison d’hiver d’Agadir et augmenter les flux touristiques en provenance des marchés de l’Europe du Nord, et ce, dans la continuité de son plan d’action «Light in Action», souligne le communiqué.

La même source précise qu’Agadir devient ainsi la deuxième destination d’AirBaltic au Maroc, après Marrakech. Notons que les vols entre la Ville ocre et Riga sont programmés les mardis et samedis.

Lire aussi : Transport aérien: nouvelles lignes directes pour relier Agadir à la Suède et au Danemark

Notons que l’accord avec AirBaltic s’ajoute à celui signé récemment entre l’ONMT et la compagnie Scandinavian Airlines (SAS), qui prévoit des vols directs reliant Agadir aux villes de Stockholm en Suède et de Copenhague au Danemark.

À travers ces accords, l’ONMT continue ainsi l’activation du levier aérien via le bassin des pays baltiques et donne par la même occasion un vrai coup de boost à la destination Agadir pour sécuriser un maximum de capacités pour l’hiver prochain, conclut le communiqué.