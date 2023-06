Transport aérien: Air Arabia lance deux nouveaux vols reliant Oujda à Lyon et Lille

Air Arabia, acteur majeur du transport aérien à bas coûts, a annoncé le lancement de ses nouveaux vols directs reliant Oujda à Lyon et Lille. Les deux vols inauguraux, qui ont décollé le mercredi 21 juin de l’aéroport d’Oujda Angad, en direction des deux villes françaises, marquent le début d’un service hebdomadaire, programmé chaque mercredi.

Dans le détail, la compagnie précise que cette nouvelle ligne vient s’ajouter à un réseau déjà vaste, rapprochant encore plus la ville d’Oujda de Lyon, capitale gastronomique française, et de Lille, ville d’art et d’histoire. Cette nouvelle extension du réseau de destinations d’Air Arabia est l’aboutissement de son engagement à offrir à ses clients des politiques de réservation généreuses et flexibles, ainsi qu’un service de qualité, souligne le communiqué d’Air Arabia.

Plus particulièrement, le nouveau service de check-in en ligne, par exemple, est désormais disponible pour tous les clients, qui peuvent s’enregistrer facilement et rapidement depuis leur domicile ou leur bureau via le site web ou l’application Air Arabia, précise la compagnie aérienne.

Un généreux programme de fidélité

Cette dernière rappelle que le programme de fidélité «AirRewards» d’Air Arabia offre aux voyageurs réguliers des récompenses et des avantages pour leur fidélité. «Le programme AirRewards est un exemple parfait de l’engagement de la compagnie à fournir un service de haute qualité à ses clients», ajoute le communiqué.

En ajoutant Lyon à son itinéraire, Air Arabia continue d’élargir son réseau et d’offrir aux voyageurs plus de flexibilité et de commodité. «La compagnie est impatiente d’accueillir à bord les clients des vols Oujda-Lyon et Oujda-Lille, et reste déterminée à offrir à ses passagers une expérience de voyage confortable et sans stress», conclut le communiqué d’Air Arabia.