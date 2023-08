Aérien: Air Arabia lance deux nouveaux vols reliant Marrakech et Dakhla

À partir du 29 octobre 2023, et à travers le soutien de la région Dakhla-Oued Ed-Dahab, la compagnie aérienne Air Arabia lancera deux nouveaux vols hebdomadaires reliant Marrakech à Dakhla. Les vols sont programmés chaque mercredi et dimanche, au départ de Marrakech à 14H45, pour arriver à Dakhla à 16H50, et au départ de Dakhla à 17H35, pour atterrir à 19H30 à Marrakech.

Les voyageurs en partance de Fès peuvent également rallier Dakhla, via un vol par correspondance, grâce à la liaison Fès-Marrakech. Deux vols sont ainsi programmés les mercredis et dimanche au départ de Fès à 13h05 pour arriver à Marrakech à 14h05. Les vols retour, quittant Marrakech, sont programmés à 20h10 pour atterrir à Fès à 21h10.

Lire aussi : Transport aérien: la compagnie égyptienne Air Cairo lancera, fin octobre, une nouvelle ligne Le Caire-Tanger

«L’ajout de ce service reflète l’engagement de Air Arabia Maroc à fournir des options de voyage plus larges et abordables, qui rendent l’exploration de ces merveilleuses destinations plus disponible et accessible que jamais», souligne la compagnie low-cost dans un communiqué.

Les billets de ces nouveaux vols sont désormais disponibles à la vente sur le site d’Air Arabia www.airarabia.com et dans toutes les agences de voyages partenaires de la compagnie.

Lire aussi : Transport aérien: annulations, refus d’embarquement, retards des vols… bientôt des indemnisations au Maroc?

Les passagers peuvent également profiter des avantages du programme de fidélité de Air Arabia Maroc AirRewards. Ce programme unique permet aux passagers de gagner des points pour leurs dépenses, d’échanger des points gagnés contre des vols gratuits ou des services supplémentaires, et de nombreux autres avantages.