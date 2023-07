Transport aérien: la compagnie saoudienne Flynas lancera des vols directs reliant Casablanca à Djeddah le 3 août

La compagnie saoudienne Flynas vient d’annoncer le lancement de vols directs entre l’aéroport international Roi-Abdelaziz de Djeddah et l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, comme le précise, ce jeudi, l’Agence de presse saoudienne.

Dans le détail, ces vols directs reliant la métropole à Djeddah seront lancés à partir du jeudi 3 août 2023. Les vols directs fonctionneront trois fois par semaine, les jeudis, samedis et mardis, indique l’Agence.

Cette nouvelle route, fruit d’un partenariat entre la compagnie aérienne et le programme saoudien de connectivité aérienne, vise à renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations, souligne la même source. «Cette expansion s’aligne sur les efforts plus larges de l’écosystème saoudien pour attirer 100 millions de touristes annuels dans le Royaume d’ici 2030», ajoute-t-on.

Première compagnie low-cost basée en Arabie Saoudite, Flynas exploite un vaste réseau qui couvre plus de 70 destinations nationales et internationales, avec une fréquence de 1500 vols hebdomadaires. Notons que Flynas a transporté plus de 60 millions de passagers depuis sa création en 2007.