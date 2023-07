Aérien: Eurowings lance une nouvelle ligne Agadir-Stuttgart

La compagnie aérienne allemande Eurowings a inauguré ce mercredi 26 juillet une nouvelle ligne reliant l’aéroport Agadir Al Massira à celui de Stuttgart, en Allemagne. Les départs de Marrakech sont programmés le mercredi à 9h30 pour arriver à 14h20, et les vols en provenance de Stuttgart décollent, le même jour, à 5h50 pour se poser dans la ville ocre à 8h45.

Par ailleurs, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Eurowings ont signé en mars dernier, en marge du salon du voyage ITB Berlin, un accord pour renforcer la connectivité aérienne entre le Maroc et l’Allemagne. Ce partenariat, qui couvre la saison d’été 2023 et la saison d’hiver 2023-2024, prévoit la création de nouvelles connexions au départ de Düsseldorf vers Agadir et Marrakech.

Compagnie low-cost du groupe Lufthansa, Eurowings est spécialisée dans les vols directs en Europe. Avec une flotte actuelle de 139 appareils, elle propose plus de 100 destinations dans plus de 50 pays.