Transport aérien: la compagnie égyptienne Air Cairo lancera, fin octobre, une nouvelle ligne Le Caire-Tanger

Air Cairo renforce sa présence au Maroc. La compagnie low cost égyptienne lancera une nouvelle ligne entre Le Caire et Tanger, à partir de fin octobre 2023, selon le portail Aeroroutes, spécialisé dans les changements d’horaires et de réseaux des compagnies aériennes dans le monde.

Concrètement, le transporteur égyptien proposera deux vols par semaine, avec des Airbus A320 de 174 sièges. «Les départs sont programmés mardi et dimanche à 18h45 pour arriver à 23h15, les vols retour quittant l’Egypte lundi et mercredi à 0h15 pour atterrir à 6h05», précise la même source.

Ce sera donc sa deuxième liaison vers le Maroc après l’ouverture de sa ligne Alexandrie-Casablanca en mars 2023, à raison de deux vols hebdomadaires, avec des avions A360 d’une capacité de 184 sièges.

La compagnie Air Cairo est détenue à 60% par Egyptair et à 40% par des fonds d’investissement. Elle opère dans plus de 35 destinations internationales, principalement au Moyen-Orient et en Afrique.