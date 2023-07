Tourisme: pour conquérir le marché US, RAM joue la carte de l’influence

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) veut attirer plus de touristes américains vers le Maroc. Pour relever ce challenge, elle s’est attaché les services de deux agences de relations publiques basées à New York: 5W Public Relations, une des plus grandes agences indépendantes aux Etats-Unis, et HOW.

Dans un communiqué publié mercredi 26 juillet, 5W indique qu’elle mettra en place une stratégie axée sur les médias et la planification stratégique, pour améliorer la notoriété de RAM et promouvoir les voyages vers le Maroc et l’Afrique à partir des principales villes américaines, notamment New York, Miami et Washington.

«Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de Royal Air Maroc, le programme de 5WPR analysera et identifiera les tendances, les préférences et les habitudes de voyage du public cible dans les principales villes américaines, afin de créer des campagnes et des initiatives qui répondent aux intérêts et aux aspirations des voyageurs potentiels», souligne l’agence.

Lire aussi : Aérien: les détails du nouveau programme de développement de la RAM

Quant à la seconde structure, HOW, elle se focalisera sur la publicité numérique pour convaincre les Américains de prendre place à bord des avions de RAM pour découvrir le Royaume. «HOW réimaginera le programme des médias payants de Royal Air Maroc aux Etats-Unis, en mettant l’accent sur la revitalisation de la création publicitaire et du ciblage, et développera le contenu des médias sociaux pour soutenir les comptes globaux de la compagnie aérienne», explique-t-elle.

Selon Achraf El Hassani, directeur général de RAM pour les Etats-Unis, la collaboration avec ces deux agences permettra d’accroître la notoriété de la compagnie aérienne nationale sur le marché américain grâce «à leurs capacités à créer des concepts innovants et des contenus intelligents».

Ce partenariat intervient deux semaines après qu’Abdelhamid Addou, PDG de RAM, a annoncé des projets d’ouverture de nouvelles lignes vers les Etats-Unis, lors d’une conférence de presse organisée le 12 juillet à Casablanca. Il s’agit de vols à destination de Los Angeles qui seront lancés d’ici 2027, tandis que des lignes Rabat-New York et Marrakech-New York, ainsi que des liaisons vers San Francisco, Chicago, Boston et Toronto (Canada) sont prévus à l’horizon 2037.