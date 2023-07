Aérien: les détails du nouveau programme de développement de la RAM

Royal Air Maroc (RAM) affiche de nouvelles ambitions, pour un nouvel envol. Lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 12 juillet à son siège à Casablanca, la compagnie aérienne nationale a donné plus de détails sur le contrat-programme 2023-2037 signé la veille entre son président-directeur général Abdelhamid Addou et le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Parmi les grands objectifs visés, passer de 60 avions actuellement à 200 avions en 2037. «Nous sommes en train de préparer un appel d’offres qui sera lancé prochainement pour l’acquisition de nouveaux appareils à travers différents constructeurs», a indiqué Abdelhamid Addou lors de son allocution.

En attendant, la RAM avait lancé, avant la signature du contrat-programme, une consultation pour l’acquisition de dix avions, dont sept actuellement en phase de contractualisation. Dans ce lot, un Boeing 737-800 a été déjà réceptionné et les autres livraisons sont attendues à partir de mars 2024. Il est aussi prévu la commande de quatre avions cargo pour renforcer le transport de marchandises, a précisé le PDG de RAM.

La compagnie nationale prévoit par ailleurs d’augmenter significativement le nombre de ses dessertes à 143 d’ici 2037, contre 99 actuellement. L’Europe sera le principal continent desservi avec 73 nouvelles lignes, dont Manchester, Munich, Zurich et Naples, tandis que l’Afrique enregistrera 12 nouvelles lignes, les Amériques 13 et l’Asie 8.

Sur le continent en particulier, la RAM souhaite d’abord déployer ses ailes à Tripoli, N’Djamena, Abuja, Nairobi, Johannesburg et l’île de Sal (Cap-Vert) d’ici 2027, avant de mettre le cap sur Oran, Khartoum, Kigali, Dar Essalam et Addis Abeba à l’horizon 2037.

En Asie, de grandes capitales comme New Dehli, Kuala Lumpur, Shanghai, Tokyo et Seoul sont les principales cibles.

Un chiffre d’affaires de 94 milliards de dirhams en 2037

Le transporteur national ambitionne d’offrir 38,6 millions de sièges et de toucher 31,6 millions de passagers grâce à l’ouverture de ces 143 lignes. Il vise ainsi un chiffre d’affaires de 94 milliards de dirhams en 2037 contre 16,5 milliards de dirhams en 2019.

Plan de développement de la RAM d’ici 2037

Plan de développement de la RAM d'ici 2037. (RAM)





Source: RAM.

«Ce contrat-programme trace la route pour notre compagnie nationale pour les quatorze prochaines années, pour en faire une compagnie leader au niveau mondial, de passer d’un hub régional à une compagnie mondiale pour renforcer le rayonnement de notre pays», a précisé Abdelhamid Addou, assurant que «nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs et les engagements pris».

Renforcer les dessertes nationales

Bien évidemment, d’importants investissements seront nécessaires pour atteindre ces objectifs. Interrogé sur les montants qui seront dégagés, le PDG de la RAM n’a pas donné de chiffres. Idem pour le niveau de participation de l’Etat dans le capital de la compagnie. «Un comité sera mis en place, en collaboration avec le chef du gouvernement, pour définir cette prise de participation et le capital nécessaire à l’achat d’avions, en fonction des résultats annuels», s’est-il contenté d’affirmer.

Parallèlement à son plan de développement international, la RAM souhaite aussi renforcer les dessertes nationales, à travers le développement de nouvelles liaisons au départ de Casablanca, Rabat et Agadir.

L’entreprise annonce aussi de nouvelles lignes transversales connectant Fès, Nador, Oujda, Guelmim, Laâyoune et Dakhla, via des court et moyen-courriers, pour stimuler le tourisme local.