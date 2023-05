RAM: Abdelhamid Addou annonce le doublement de la flotte d’ici 10 ans

«À moyen terme, nous allons œuvrer pour renforcer notre position à l’échelle continentale pour devenir la première compagnie aérienne en Afrique», a affirmé le PDG de RAM Hamid Addou, qui s’exprimait ce mardi 30 mai devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement relevant de la Chambre des représentants. Et d’ajouter: «La compagnie nationale va œuvrer pour renforcer sa flotte, en vue de se transformer en acteur international centré sur le client».

Abdelhamid Addou annonce au passage un doublement de la flotte durant les dix prochaines années, tout en renforçant la position géographique historique sur l’axe Europe-Afrique de l’Ouest et en développant de nouvelles zones géographiques.

Le numéro un de RAM a saisi l’occasion pour présenter les grandes lignes de l’offre concoctée par la compagnie pour la prochaine saison estivale. Celle-ci prévoit 6,2 millions de sièges et pas moins de 90 destinations, dont 2,3 millions destinés à l’Europe (34 aéroports européens), 500.000 sièges pour l’Amérique du Nord, 901.000 sièges à destination de l’Afrique (26 liaisons directes) et 200.000 sièges pour les marchés du Moyen-Orient.

Les vols desservant le continent européen seront renforcés avec l’ouverture de nouvelles lignes. Il s’agit de trois lignes reliant Tanger à Madrid et Barcelone en Espagne et Londres en Angleterre, ainsi qu’une nouvelle ligne entre Oujda et Dusseldorf en Allemagne. En outre, la RAM va programmer deux vols quotidiens sur les lignes reliant Casablanca à Barcelone, Bologne, Malaga, Madrid, Bruxelles et Milan. Pour répondre aux besoins spécifiques de la saison estivale, en plus de sa propre flotte, la RAM va procéder à la location de six appareils de nouvelle génération, a fait savoir Abdelhamid Addou.