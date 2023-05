Arrivée à Casablanca d’un 4ème avion de RAM avec 125 ressortissants marocains et africains évacués du Soudan

Le pont aérien entre le Maroc et le Soudan, établi en exécution des directives royales le 24 avril dernier, prend fin avec l’arrivée d’un quatrième avion de RAM qui a atterri ce mardi 2 mai à Casablanca, annonce le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cet avion a rapatrié, selon la même source, 125 personnes, dont des Marocains, mais aussi des ressortissants de pays africains résidant au Soudan ou s’y étant trouvés au moment de l’éclatement des tensions entre factions rivales.

Parmi les ressortissants africains rapatriés via ce vol exceptionnel, on retrouve des ressortissants sénégalais, gabonais, maliens, burkinabé et congolais de la République démocratique du Congo (RDC). Leur rapatriement au Maroc témoigne des valeurs de solidarité agissante caractérisant la politique africaine du roi Mohammed VI.

Avec l’arrivée de ce quatrième vol au Maroc, le pont aérien établi en collaboration entre le ministère des Affaires étrangères et RAM prend fin. Il aura, au total, permis l’évacuation ou le rapatriement de 572 personnes.