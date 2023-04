Les Marocains rapatriés du Soudan racontent leur périple

Ce mercredi 26 avril, un avion de Royal Air Maroc s’est posé sur le tarmac de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, avec à son bord 157 Marocains rapatriés du Soudan. La joie était palpable chez les passagers. Sous l’émotion, ces derniers se souviennent encore des bruits assourdissants des affrontements qui ont rythmé leur quotidien depuis le 15 avril.

Tous les passagers rencontrés à la sortie de l’aéroport Mohammed V disent avoir vécu dans l’angoisse, la peur et l’incertitude, sans savoir s’ils allaient pouvoir s’en sortir un jour. Mais maintenant, leur soulagement est immense et leur joie indescriptible.

Approché par Le360, l’un de ces Marocains rapatriés est revenu sur les dix derniers jours au Soudan: «Nous avons passé 10 jours stressants et angoissants. Nos proches étaient très inquiets pour nous. Il nous a fallu 3 à 4 jours pour arriver à Port-Soudan. Nous espérons que les autres personnes dans cette situation pourront également être rapatriées rapidement.»

Exprimant sa reconnaissance envers le roi Mohammed VI et remerciant l’ambassade du Maroc «pour son assistance précieuse tout au long de cette période difficile», il a également souligné que «c’est grâce aux efforts fournis par tout ce beau monde que nous allons pouvoir retrouver notre famille et nos amis, et pouvoir, par la même occasion, commencer à nous remettre de ces jours difficiles».

Cet avis est partagé par deux autres Marocaines qui disent avoir tout laissé au Soudan. «Qu’Allah bénisse notre Roi et protège notre Royaume», ont-elles prié.

Une MRE, mariée à un Soudanais et mère de deux enfants, a décrit dix jours passés sans électricité ni eau, dans la peur, alors que les affrontements semblaient se rapprocher dangereusement d’elle et de sa famille. Idem pour cette autre Marocaine, qui a évité d’emprunter la route nationale pour rejoindre Port-Soudan, parcourant ainsi 38 heures de routes secondaires pour atteindre sa destination.

Au milieu du chaos et de la violence qui ont ébranlé le Soudan, ces Marocains ont vécu des moments d’angoisse et de peur, mais ils ont pu compter sur l’ambassade du Royaume, qui les a tenus informés et a maintenu le contact avec eux tout au long de leur épreuve. Pour eux, c’était une bouée de sauvetage, un signe de solidarité et d’engagement envers des compatriotes en difficulté.

Pour rappel, l’évacuation des Marocains du Soudan vient en application des hautes instructions du roi Mohammed VI pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains de ce pays dans les meilleures conditions. Un premier avion de RAM est arrivé ce mercredi matin à l’aéroport Mohammed V, transportant 136 Marocains. Le nombre total des ressortissants marocains rapatriés s’élève ainsi à 293 personnes.

Lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait indiqué que «suite aux évènements récents qu’a connus la République du Soudan et à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère, le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains de ce pays».

Le Roi a également ordonné l’organisation d’un pont aérien en coordination avec RAM pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains et de leurs familles dans les meilleures conditions, selon le communiqué.