Aérien: la RAM met le turbo

La Royal Air Maroc (RAM) prévoit le renforcement de sa flotte et l’extension de son réseau mondial pour répondre à la demande croissante sur la destination Maroc, rapporte Aujourd’hui Le Maroc. Le journal précise que la compagnie nationale prévoit l’ouverture de nouvelles lignes aériennes principalement vers l’Afrique, l’Europe et les Amériques, et que pour accompagner cette nouvelle stratégie, la compagnie compte mettre la touche finale à un appel d’offres en vue de l’acquisition de nouveaux appareils moyen et long-courriers pour répondre à l’augmentation attendue des arrivées de touristes au Maroc.

«Une flotte plus importante est essentielle pour renforcer la stature mondiale de la compagnie et capitaliser sur l’image de marque du Maroc en tant que destination de choix pour les touristes», a souligné Abdelhamid Addou, PDG de la RAM, en marge de sa participation à la la conférence «Bloomberg New Economy Gateway Africa» organisée à Marrakech.

Le quotidien précise que Royal Air Maroc veut consolider son hub de Casablanca en tant que plaque tournante de transit pour l’Afrique subsaharienne, ajoutant que le potentiel du continent est très important et doit être développé par les compagnies aériennes africaines. «La compagnie compte capitaliser sur la dynamique actuelle pour prendre son envol. Selon les derniers chiffres communiqués par le management, un taux de récupération de 77% avait été atteint fin 2022 par rapport à l’année 2019, malgré la fermeture des frontières pendant plus de deux mois (du 29 novembre 2021 au 6 février 2022)», note le journal, indiquant aussi que la RAM a assuré le transport de 5 millions de passagers en 2022 et réalisé un chiffre d’affaires de 12,6 milliards de dirhams, en baisse de 22% par rapport à 2019.

Aujourd’hui Le Maroc soulève que les responsables de la RAM veulent aller encore plus loin sur le moyen terme en consolidant le rôle de la compagnie en tant que leader en Afrique en jouant un rôle important dans le développement de l’économie nationale. «Pour ce faire, la compagnie projette de doubler sa flotte d’ici une dizaine d’années et consolider la position de la RAM sur son axe géographique historique entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest tout en explorant de nouveaux marchés. Il est aussi question d’assurer une transition numérique réussie pour répondre aux exigences de la clientèle et d’ouvrir chaque année de nouvelles liaisons aériennes», précise le quotidien. Pour ce faire, la direction de la compagnie nationale appelle à la mobilisation collective et à la mutualisation des efforts pour relever le défi du renforcement de la Royal Air Maroc.