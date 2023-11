Aérien: Air Arabia inaugure sa nouvelle ligne Marrakech-Dakhla

Dans un communiqué, Air Arabia Maroc annonce avoir lancé sa nouvelle liaison aérienne entre Marrakech et Dakhla, dont le vol inaugural a eu lieu dimanche dernier. Le départ de Marrakech s’est fait à 14h45 pour une arrivée à Dakhla à 16h50. Le vol retour est, quant à lui, parti de Dakhla à 17h35 pour arriver à Marrakech à 19h30.

Ce vol inaugural a été célébré hier, mercredi 1er novembre, lors d’une cérémonie spéciale organisée dans l’enceinte de l’aéroport de Dakhla. Avec deux vols par semaine, mercredi et dimanche, cette nouvelle liaison offre une occasion exceptionnelle d’explorer la beauté de Dakhla tout en bénéficiant de la facilité d’accès depuis Marrakech. Elle permet aussi aux voyageurs au départ de Fès de se rendre à Dakhla via Marrakech, souligne la compagnie.

Les clients peuvent dès à présent réserver leurs billets directement sur le site web d’Air Arabia, contacter le centre d’appels ou se rapprocher des agences de voyage agréées. Et afin de faciliter le voyage, ils ont la possibilité d’effectuer leur enregistrement en ligne directement sur le site web ou l’application Air Arabia.

Dakhla, surnommée la Perle du Sud, se distingue par sa sérénité enveloppante, ses panoramas à couper le souffle, ses immenses dunes désertiques et ses plages paradisiaques. Elle est aussi prisée pour son patrimoine culturel profond et son statut de lieu privilégié pour les amateurs de sports nautiques, notamment le kitesurf. Parallèlement, Marrakech se fait remarquer par son atmosphère singulière et sa richesse architecturale historique.