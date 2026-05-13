Sidi Kacem: 33 ans de prison à l’encontre d’une bande criminelle piégée par «TikTok»

La Cour d’appel de Kénitra a condamné les accusés du vol d’une villa à Sidi Kacem, perpétré en 2021, à 33 ans de prison.. Dr

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Kénitra vient de rendre son verdict, en première instance, dans une complexe affaire de vol qualifié perpétré dans une villa à Sidi Kacem par sept personnes, dont deux filles. «Le cambriolage portait sur d’importantes sommes d’argent, en devises nationales et étrangères, en plus de précieux bijoux en or, dont la valeur serait estimée à 4,2 millions de dirhams», rappelle le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 14 mai.

Dans le détail de la sentence rendue par la justice dans cette affaire, l’accusé principal a été condamné à une peine de sept ans de prison ferme. Deux individus accusés de complicité se sont vu infliger une peine de réclusion criminelle de six ans chacun, et deux autres accusés ont été condamnés à cinq ans de prison ferme chacun. Les deux filles impliquées dans cette affaire ont été condamnées, chacune, à deux ans de prison, dont une année avec sursis.

Deux bijoutiers, qui avaient acquis les bijoux volés à Sidi Kacem, ont été acquittés. Dans le volet civil de l’affaire, la justice a condamné les mis en cause à verser une somme de 3 millions de dirhams au propriétaire de la villa cambriolée et 90.000 dirhams au profit d’une autre personne qui s’est également constituée partie civile, font savoir les mêmes sources.

Les uns et les autres, rappelle le quotidien, ont été poursuivis par le parquet général pour «constitution d’une bande criminelle, vol qualifié, usage de la violence pour dérober des biens d’autrui, récidive criminelle et dissimulation de butin».

L’affaire remonte à l’année 2021, lorsqu’un cambriolage spectaculaire avait frappé une villa dans la ville de Sidi Kacem. Les enquêtes des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), déclenchées alors pour élucider cette affaire, avaient repéré deux vidéos publiées sur un compte TikTok affilié à un membre de la bande, montrant des hommes masqués, entourés d’importantes liasses de billets, et une fille portant de luxueux bijoux en or.

Convoquée par la BNPJ sur cette base, l’épouse du propriétaire de la villa cambriolée a immédiatement reconnu ses bijoux. C’est ainsi que les sept personnes ont été rapidement identifiées et interpellées par les services sécuritaires avant d’être déférées devant la justice, ajoutent les mêmes sources.