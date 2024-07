Transport aérien: la compagnie espagnole Binter reprend sa liaison entre Essaouira et Gran Canaria

Les vols directs de la compagnie espagnole Binter entre l’aéroport Essaouira-Mogador (ESU) et celui de Gran Canaria (LPA) seront opérationnels tous les samedis jusqu’à mi-septembre 2024. Les départs de l’aéroport d’Essaouira sont programmés à 13h45, avec une arrivée prévue aux Canaries à 15h25, tandis que les vols retour partiront de Gran Canaria à 11h20, pour rallier la cité des alizés à 13h05.

Après un vol inaugural de près de 1h30min, l’avion ATR-72 de Binter a atterri sur le tarmac de l’aéroport d’Essaouira, avec à son bord plusieurs passagers à destination de la ville, avant de procéder à l’embarquement des passagers au départ de la ville. Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le responsable communication internationale de Binter, Borja Bethencourt, s’est réjoui de la reprise de la liaison aérienne Essaouira-Gran Canaria, soulignant l’importance de cette route dans le renforcement des échanges touristiques et économiques entre les deux régions.

Une offre de sièges en hausse de 22%

Il a aussi expliqué que Binter propose cette saison 22,2% de sièges de plus en comparaison avec l’année précédente, atteignant ainsi 1.573 sièges disponibles sur cette liaison. «Cette initiative a été rendue possible grâce à la relation exceptionnelle que Binter entretient avec l’Office national marocain du tourisme et s’inscrit dans le cadre d’un accord de collaboration entre les deux parties visant à renforcer leur engagement envers la reprise du tourisme et la connectivité avec les Canaries», a-t-il souligné.

De son côté, Abdelmounaim Aoutoul, commandant de l’Aéroport international Essaouira-Mogador, a indiqué que cette nouvelle liaison a pour objectif de renforcer l’offre aérienne au niveau de cet aéroport, qui a affiché ces dernières années une dynamique soutenue en termes de croissance de trafic.

L’aéroport d’Essaouira est actuellement connecté à 8 destinations internationales, en plus des vols domestiques assurant la liaison avec Tanger. «L’aéroport Essaouira-Mogador est considéré comme l’une des infrastructures aériennes importantes du Royaume et joue un rôle central dans le développement économique et touristique d’Essaouira et de la région Marrakech-Safi, en renforçant l’attractivité de cette partie du territoire national sur les plans national et international», a-t-il poursuivi.

Binter propose également cette année son produit Discover Stopover aux habitants d’Essaouira souhaitant combiner deux îles en un seul voyage, rendant possible de visiter 3 îles ou plus des Canaries grâce au AirPass, disponible à l’achat sur le site web.

Pendant les mois de juillet, août et la première quinzaine de septembre, la compagnie aérienne renforcera également ses connexions avec Agadir (AGA) avec un deuxième vol hebdomadaire, ajoutant les jeudis à son opération habituelle de tous les dimanches du reste de l’année.

Les vols du jeudi partiront de Gran Canaria (LPA) à 10h00 et atterriront à Agadir à 11h35, tandis que le vol retour est programmé à 12h20 avec une arrivée dans l’archipel à 14h00. Quant aux dimanches, les départs sont prévus à 09h15 avec une arrivée à Agadir à 10h50, alors que le retour sera à 12h05 avec une arrivée à Gran Canaria à 13h45.