Transport aérien: Air Arabia lance une nouvelle ligne Tétouan-Paris CDG en octobre prochain

À partir du 27 octobre prochain, la compagnie aérienne Air Arabia lancera une nouvelle ligne reliant les villes de Tétouan et de Paris, en France. Les vols entre l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel et celui de Paris-Charles de Gaulle débuteront avec deux fréquences hebdomadaires, opérant chaque jeudi et dimanche.

Cette nouvelle route permettra le développement touristique de la ville du Nord à travers l’offre de liaison directe avec la capitale française, indique la compagnie à bas coûts dans un communiqué. Paris deviendra ainsi la destination n°7 de la compagnie à partir de l’aéroport de Tétouan.