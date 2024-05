Trafic aérien: l’ensemble des signaux sont au vert

Les aéroports du Maroc affichent une progression remarquable en matière de trafic commercial, «marquant une reprise vigoureuse de l’activité aérienne», constate L’Économiste de ce jeudi 23 mai, citant de récentes données publiées par l’Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, le volume de trafic commercial a atteint 9.518.947 passagers à fin avril 2024, enregistrant une hausse significative de 18% comparativement à la même période en 2023.

«Cette tendance positive est le signe d’une dynamique de croissance soutenue et d’un retour en force de la mobilité aérienne post-pandémie», écrit le quotidien.

Le mois d’avril 2024 a été particulièrement favorable, avec un trafic commercial de 2.639.725 passagers, soit une augmentation spectaculaire de 30% comparativement au mois d’avril 2023.

Cette période de l’année précédente intervenant au cours de la période du Ramadan, habituellement caractérisée par une baisse de la fréquentation, le contraste enregistré souligne davantage la vigueur de l’actuelle reprise.

«Ces chiffres témoignent de la dynamique de reprise et de croissance des aéroports, soutenue par une diversification des liaisons internationales et une augmentation de la connectivité», indique le quotidien.

L’aéroport Mohammed V de Casablanca, qui demeure la principale plateforme aéroportuaire du Royaume, a accueilli 822.898 passagers en avril 2024, représentant 31% du trafic global et enregistrant une hausse de 18% comparativement à l’année précédente.

Cette performance est suivie par d’autres aéroports majeurs du pays, dont le trafic a globalement crû à des rythmes soutenus: Agadir Al Massira (+53%), Rabat Salé (+45%), Marrakech-Menara (+40%), Oujda Angads (+33%), Tanger Ibn Batouta (+24%), Fès Saiss (+21%) et Nador El Aroui (+17%).

«Le trafic international a également connu une croissance notable, avec une augmentation de 29% en avril 2024 par rapport à avril 2023, atteignant 2.356.749 passagers. L’Europe, qui représente 84% du trafic international, a vu son volume augmenter de 30%. Les autres marchés ont également enregistré des hausses significatives: le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient (+33%), l’Afrique (+15%) et les pays du Maghreb (+32%)», précise L’Économiste.

Le trafic international s’est établi à 8.634.901 passagers, en hausse de 19% comparativement à la même période, en 2023.

Cette croissance a été facilitée par l’ouverture de nouvelles lignes aériennes internationales, desservant les principaux aéroports marocains.

Parmi les nouvelles liaisons, celles entre Marrakech-Menara et plusieurs villes européennes telles que Faro, Birmingham, Milan, Murcie, et Bristol, ainsi que celles reliant Agadir à Édimbourg, Bournemouth, et Birmingham, ainsi que Fès à Saragosse.