Extension des aéroports de Marrakech, Agadir et Tanger: l’ONDA autorisée à lancer un emprunt obligataire

L’Office national des aéroports (ONDA) a réuni, vendredi, son conseil d’administration, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil. Dans un communiqué, le ministère indique que les membres dudit conseil ont arrêté et examiné les comptes annuels définitifs et passé en revue les faits saillants de l’année 2023, concernant le trafic passager qui a enregistré un record de plus de 27 millions de passagers, surpassant les prévisions et dépassant de 8% le niveau du trafic enregistré avant la pandémie.

Les membres du conseil ont également examiné l’avancement des projets de développement des aéroports de Marrakech, Tanger, Agadir et Tétouan, en mettant l’accent sur la nécessité d’accélérer ces projets. Dans cette optique, un budget modificatif pour l’année 2024 a été arrêté, prenant en compte ces projets et d’autres investissements essentiels à la maintenance des infrastructures et des équipements. Pour le financement de ces projets, le conseil a autorisé l’ONDA à faire appel au marché financier par l’émission d’un emprunt obligataire qui financera une partie de ces investissements.

Le mardi 14 mai dernier, le ministre du Transport a affirmé que les appels d’offres relatifs à l’extension des aéroports de Marrakech, Agadir et Tanger seront lancés au cours des prochaines semaines.

«Ces projets sont destinés à doubler la capacité des aéroports dans le sillage de l’accompagnement de la dynamique que connait le transport aérien», a précisé le ministre dans une réponse à une question sur «Le développement et la modernisation des infrastructures aéroportuaires», lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers.

En amont des préparatifs aux échéances importantes prévues au Maroc, le ministère œuvre à atteindre les objectifs fixés, consistant à porter la capacité de tous les aéroports marocains à 80 millions de passagers par an, au lieu des 40 millions actuellement, a-t-il indiqué.