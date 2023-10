PLF 2024: orienté vers l’industrie militaire, le budget pour la défense nationale encore une fois en hausse

Selon le projet de Loi de Finances présenté par le gouvernement, en 2024, le Maroc prévoit d’allouer un budget record de près de 121 milliards de dirhams aux Forces armées royales (FAR), affirme Maroc Hebdo, qui a pu examiner le budget de l’État en projet pour l’exercice 2024.

Cette allocation budgétaire servirait, selon cette version du PLF, à l’acquisition d’armes et d’équipements militaires, et représente une augmentation significative comparativement au budget dévolu à la même rubrique, l’année précédente, dont le montant s’élevait à 116 milliards de dirhams, soit une hausse d’environ 5 milliards de dirhams.

Soucieux de renforcer sa position en matière de sécurité et de défense nationale, le Royaume a pris la décision d’allouer un important budget à l’achat de nouveaux équipements militaires.

Sur les 121 milliards de dirhams prévus pour le budget de la défense nationale, 10 milliards de dirhams seront spécifiquement dédiés à cet objectif. Une décision qui permettra aux Forces armées royales de se moderniser, sans oublier de s’équiper des dernières technologies en matière de défense.

En plus de ce nouvel effort d’investissement, le budget dévolu à la défense nationale prévoit également la création de 7.000 emplois supplémentaires, dans les rangs des Forces armées royales.

Un avion de combat F-16 Fighting Falcon des Forces royale air lors de l'exercice militaire «African Lion» dans la région de Tan-Tan, le 18 juin 2021. (AFP)

Une augmentation du personnel militaire qui vise à renforcer les effectifs et les capacités opérationnelles des FAR, explique Maroc Hebdo. Une part importante du budget de défense du Maroc sera également consacrée au développement de son industrie dédiée à la défense nationale.

Le Royaume a ainsi instauré une collaboration étroite avec les États-Unis pour développer son industrie militaire.

Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations d’armements et à renforcer l’autonomie et les capacités de production du Maroc en matière de défense.

En plus de ces emplois créés dans les FAR, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, a aussi annoncé que le budget de l’État en projet pour 2024 prévoit la création d’un total de 50.340 nouveaux emplois dans différents secteurs.

Cette mesure permettra de «favoriser le développement économique et social du pays», en créant «des opportunités d’emploi pour la population», a-t-elle expliqué.