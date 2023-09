Service militaire: début de la formation des appelés du 38ème contingent

Le lancement de l’opération de formation des appelés au service militaire du 38ème contingent s’est déroulé mardi dernier dans la base militaire de Benguerir. Le nombre des conscrits de ce contingent qui ont été sélectionnés entre le 2 et 16 septembre a atteint 120.000 dont 1500 femmes, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du jeudi 28 septembre. Ils seront soumis à une formation dans les centres d’entrainement aménagés par les Forces armées royales (FAR) pour les accueillir dans les meilleures conditions.

Cette opération bénéficie d’une attention particulière du roi Mohammed VI qui veille sur la qualification des jeunes marocains et leur offre les opportunités d’intégration dans le processus de développement et le marché d’emploi tout en étant armés des valeurs de citoyenneté ainsi que des principes d’engagement et de bonne conduite.

Une cérémonie officielle a été organisée dans le troisième centre de formation des appelés au sein de la base militaire de Benguerir en présence du Général de Brigade Fouad Akki inspecteur de l’infanterie royale, l’armée de terre des FAR. Cette formation militaire concerne des appelés issus de plusieurs villes et provinces du Royaume parmi lesquels on trouve des conscrits originaires de la province d’Al Haouz qui a été durement frappée par un tremblement de terre le 8 septembre courant.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le programme de formation s’étale sur deux étapes de 18 mois. La première phase de 4 mois est consacrée à la formation militaire de base suivie d’une deuxième phase de 8 mois dédiée à la qualification professionnelle dans plusieurs domaines.

Les appelés bénéficieront d’un programme de formation global qui comprend plusieurs matières et activités supervisées par des formateurs et des encadrants.

Ces formations sont susceptibles de développer les valeurs et les compétences intellectuelles des appelés ainsi que leurs capacités physiques, de consolider leur esprit de discipline et d’engagement ainsi que le sens de responsabilisé et d’autonomie. Des valeurs qui les aideront dans leur vie privée et professionnelle après la fin du service militaire. Au cours de toute la durée de leur service militaire, les conscrits bénéficieront d’un salaire mensuel, de logement, de nourriture, de vêtements et de couverture médicale ainsi que des vacances saisonnières.