Société

Nestlé: polémique autour de la teneur en sucre des produits infantiles «Cerelac»

Un produit Cerelac

Revue de presseSaisie par les révélations de l’ONG suisse Public Eye, la Fédération nationale des associations du consommateur (FNAC) dénonce une double pratique industrielle aux dépens des enfants marocains. Alors que le même produit «Cerelac» est commercialisé sans sucre ajouté en Suisse et dans plusieurs pays européens, les versions vendues au Maroc afficheraient des teneurs alarmantes en sucres, sans mention sur les emballages. La FNAC exige désormais le retrait immédiat de ces farines céréalières infantiles. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 21/05/2026 à 20h08

La Fédération nationale des associations du consommateur (FNAC) a officiellement requis le retrait des farines céréalières pour nourrissons commercialisées sous la marque «Cerelac» par la société Nestlé sur l’ensemble du territoire marocain. «Cette décision fait suite aux analyses menées par l’ONG helvétique Public Eye sur un échantillon du produit, qui a révélé une teneur élevée en sucres ajoutés. Or, il apparaît que Nestlé écoule une version dépourvue de ces sucres en Suisse ainsi que dans plusieurs pays européens», rapporte Assabah dans son édition du vendredi 22 mai.

Public Eye a rassemblé cent références de «Cerelac» vendues dans vingt pays africains, soumises au laboratoire français Inovalys. Les résultats sont sans équivoque: 90% de ces produits contiennent des sucres ajoutés. La FNAC a pris l’initiative de transmettre un courrier à l’ONG afin qu’elle procède à des analyses ciblées sur les quatre déclinaisons du produit disponibles au Maroc. Les conclusions font état de 5,8 grammes de sucre ajouté par portion, le produit «Cerelac Fruits» affichant un niveau encore plus préoccupant, avec 7 grammes.

Wadie Madih, président de la FNAC, a indiqué que la fédération a adressé une correspondance formelle à Nestlé Maroc, sollicitant des explications et des mesures correctives, sans qu’aucune réponse ne lui soit parvenue à ce jour. Il déplore par ailleurs que «les emballages des produits destinés au marché marocain ne mentionnent nullement la présence de sucre ajouté, contrairement aux étiquetages en vigueur en Europe». «Plus grave encore, Nestlé omet de divulguer la quantité exacte de sucre ajouté dans les informations nutritionnelles fournies au consommateur marocain», souligne-t-il.

Parallèlement, la multinationale suisse continue de vanter les mérites nutritionnels des produits «Cerelac», richesse énergétique, apports en protéines, vitamines et minéraux, comme parfaitement adaptés aux différentes étapes du développement de l’enfant. Une stratégie de séduction qui, aux yeux de la FNAC, «tend à faire croire aux familles que ces produits sont sains».

Par Hassan Benadad
Le 21/05/2026 à 20h08

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