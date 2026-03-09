Sécurité alimentaire: l’ONSSA retire du marché certains lots de laits infantiles Aptamil et Nursie

L'ONSSA a alerté sur plusieurs lots de lait pour nourrissons à la suite d’un signalement international.

Pour prévenir tout danger, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a pris plusieurs mesures. L’entreprise importatrice a été immédiatement notifiée pour le retrait des lots concernés. Une partie de ces lots a été saisie et déposée dans les entrepôts de l’entreprise, et les opérations de retrait et de retour sont toujours en cours. Toutes les portions de lait infantile concernées par cet avis international seront détruites, assure-t-on.

Le numéro de lot est indiqué sur le côté ou en bas des boîtes de lait et comporte 8 chiffres commençant par 2026 ou 2027.

Dans ce contexte, l’ONSSA recommande de ne pas utiliser les lots de lait infantile mentionnés dans les tableaux de l’avis comme mesure de précaution.