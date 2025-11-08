ONSSA: aucune cargaison d’huile d’olive marocaine n’a été renvoyée

À la suite de rumeurs relayées sur les réseaux sociaux concernant le prétendu renvoi d’une cargaison d’huile d’olive marocaine par un pays européen pour présence de résidus de pesticide chlorpyrifos, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a tenu à apporter des précisions.

Selon l’Office, le retrait opéré en 2024 par les autorités belges concernait un lot d’huile d’olive dont les informations d’étiquetage obligatoires (numéro de lot et date de péremption) étaient manquantes. Ce défaut a empêché l’identification de l’origine exacte du produit, et il n’a donc pas été confirmé qu’il provenait du Maroc.

Les vérifications menées par les services de l’ONSSA auprès de l’unité de production concernée ont démontré la conformité du produit aux exigences sanitaires, et aucune cargaison exportée depuis le Maroc n’a été renvoyée.

Un dispositif de contrôle rigoureux sur les unités de production

L’ONSSA rappelle que le secteur de l’huile d’olive fait l’objet d’un contrôle sanitaire renforcé. À ce jour, 779 unités de production disposent d’une autorisation sanitaire.

Durant la campagne 2024-2025, 439 visites d’inspection ont été effectuées, aboutissant au retrait de 7 autorisations, à la suspension de 11 autres et à la destruction de 41 tonnes de produits non conformes.

Par ailleurs, 73 dossiers d’infraction ont été transmis aux autorités compétentes pour suite à donner, dans le cadre du dispositif permanent de surveillance des denrées alimentaires.

Un renforcement continu du contrôle des résidus de pesticides

Dans le souci de garantir la sécurité des produits agricoles, l’ONSSA poursuit le renforcement du contrôle des résidus de pesticides selon les normes internationales.

Entre 2020 et 2025, le nombre d’échantillons analysés pour les fruits, légumes et olives est passé de 1.536 à 6.635, soit une multiplication par plus de quatre.

Ces analyses sont réalisées dans des laboratoires accrédités selon la norme ISO/CEI 17025, opérant avec des équipes hautement qualifiées, afin d’assurer la fiabilité et la traçabilité des résultats.