Ordre des experts-comptables: voici les onze élus du Conseil national

Yassine El Maguiri arrive en tête du vote, confortant son statut de favori pour la présidence de l’Ordre des experts-comptables.

Selon les informations recueillies par Le360, le meilleur score est revenu à Yassine El Maguiri, qui se positionne pour briguer la présidence. Il marche ainsi sur les traces de son cousin, Issam El Maguiri, ancien président de l’Ordre entre 2017 et 2020. La désignation du président interviendra en début de semaine prochaine, lors de la première réunion des membres élus, qui devront également composer le bureau (vice-président, secrétaire général, trésorier et assesseurs). À ce stade, plusieurs observateurs estiment que Yassine El Maguiri figure parmi les profils pressentis pour la présidence de l’Ordre.

Parmi les élus, plusieurs profils reconnus de la profession se distinguent. C’est notamment le cas de Boukhar Choukri, réputé pour son talent dans le domaine des expertises judiciaires, ou encore de Samir Agoumi, du cabinet Dar Alkhibra, considéré comme l’un des pionniers du secteur. Aziz El Khattabi, ancien de KPMG et élu sous la bannière du cabinet BDO, figure également parmi les nouveaux membres, tout comme Faouzi Adnane (Deloitte) et Youssef El Ouadi, du cabinet Elytsmart Consulting.

Liste des experts-comptables élus au Conseil national El Maguiri Yassine Boukhar Choukri Agoumi Samir El Khattabi Aziz Bennouna Karim Benhlima Ilham El Ouadi Youssef Bennis Mohammed Samir Faouzi Adnane El-Mohib Narjis Laaroussi Abderrahman

Le scrutin consacre également une ouverture territoriale, bien que limitée. En dehors de l’axe Casablanca-Rabat, deux élus se distinguent: Laaroussi Abderrahman, basé à Agadir, et Karim Bennouna, installé à Meknès. À l’exception d’Aziz El Khattabi, basé à Rabat, tous les autres élus exercent à Casablanca, confirmant le poids dominant de la métropole économique dans la profession.

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La représentation féminine progresse légèrement avec l’élection de deux femmes: Ilham Benhlima et Narjis El-Mohib, assurant ainsi une présence féminine au sein du Conseil national.

Ce résultat est «le fruit d’alliances de dernière minute entre les grands cabinets nationaux et internationaux», estime un membre de l’Ordre.

Du côté de la liste de la nouvelle génération des cabinets marocains, la performance reste honorable sans toutefois se traduire par des sièges. Certains candidats ont frôlé l’élection, à l’image de Fakir El Mehdi (13e), Meriem Rmili (14e) ou encore Khalid Fizazi (17e).

À ce stade, le nombre de voix définitif n’a pas encore été communiqué par l’Ordre. Les organisateurs attendent en effet la réception des procès-verbaux en provenance des six bureaux de vote (Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech, Casablanca et Fès).