Economie

Ordre des experts-comptables: voici les onze élus du Conseil national

Yassine El Maguiri arrive en tête du vote, confortant son statut de favori pour la présidence de l’Ordre des experts-comptables.

Le scrutin pour l’élection des membres du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, tenue le jeudi 21 mai, a livré ses premiers enseignements, en attendant la validation définitive des résultats. Sur les 41 candidats en lice, onze experts ont été élus pour siéger au sein de cette instance stratégique de la profession.

Par Wadie El Mouden
Le 22/05/2026 à 12h33

Selon les informations recueillies par Le360, le meilleur score est revenu à Yassine El Maguiri, qui se positionne pour briguer la présidence. Il marche ainsi sur les traces de son cousin, Issam El Maguiri, ancien président de l’Ordre entre 2017 et 2020. La désignation du président interviendra en début de semaine prochaine, lors de la première réunion des membres élus, qui devront également composer le bureau (vice-président, secrétaire général, trésorier et assesseurs). À ce stade, plusieurs observateurs estiment que Yassine El Maguiri figure parmi les profils pressentis pour la présidence de l’Ordre.

Parmi les élus, plusieurs profils reconnus de la profession se distinguent. C’est notamment le cas de Boukhar Choukri, réputé pour son talent dans le domaine des expertises judiciaires, ou encore de Samir Agoumi, du cabinet Dar Alkhibra, considéré comme l’un des pionniers du secteur. Aziz El Khattabi, ancien de KPMG et élu sous la bannière du cabinet BDO, figure également parmi les nouveaux membres, tout comme Faouzi Adnane (Deloitte) et Youssef El Ouadi, du cabinet Elytsmart Consulting.

Liste des experts-comptables élus au Conseil national
El Maguiri Yassine
Boukhar Choukri
Agoumi Samir
El Khattabi Aziz
Bennouna Karim
Benhlima Ilham
El Ouadi Youssef
Bennis Mohammed Samir
Faouzi Adnane
El-Mohib Narjis
Laaroussi Abderrahman

Le scrutin consacre également une ouverture territoriale, bien que limitée. En dehors de l’axe Casablanca-Rabat, deux élus se distinguent: Laaroussi Abderrahman, basé à Agadir, et Karim Bennouna, installé à Meknès. À l’exception d’Aziz El Khattabi, basé à Rabat, tous les autres élus exercent à Casablanca, confirmant le poids dominant de la métropole économique dans la profession.

Lire aussi : Info360. Élections sous haute tension à l’Ordre des experts-comptables: qui sont les principaux candidats?

La représentation féminine progresse légèrement avec l’élection de deux femmes: Ilham Benhlima et Narjis El-Mohib, assurant ainsi une présence féminine au sein du Conseil national.

Ce résultat est «le fruit d’alliances de dernière minute entre les grands cabinets nationaux et internationaux», estime un membre de l’Ordre.

Du côté de la liste de la nouvelle génération des cabinets marocains, la performance reste honorable sans toutefois se traduire par des sièges. Certains candidats ont frôlé l’élection, à l’image de Fakir El Mehdi (13e), Meriem Rmili (14e) ou encore Khalid Fizazi (17e).

À ce stade, le nombre de voix définitif n’a pas encore été communiqué par l’Ordre. Les organisateurs attendent en effet la réception des procès-verbaux en provenance des six bureaux de vote (Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech, Casablanca et Fès).

Par Wadie El Mouden
Le 22/05/2026 à 12h33
#Experts comptables#Maroc#Élections

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