Société

Près de 97.000 Marocains ont obtenu la nationalité d’un pays de l’UE en 2024

Passeport espagnol.

Pas moins de 97.056 ressortissants marocains ont acquis la nationalité d’un État membre de l’Union européenne en 2024, faisant du Maroc le deuxième pays d’origine le plus représenté parmi les nouveaux citoyens européens, selon des données publiées, jeudi, par l’Office statistique de l’UE (Eurostat).

Par La Rédaction
Le 21/05/2026 à 17h50

Les Marocains représentent 8% des 1.177.232 naturalisations enregistrées en 2024 dans l’ensemble des pays de l’UE, derrière les Syriens (110.083 personnes, soit 9%), mais devant les Albanais (48.042, soit 4%), précise l’Office statistique de l’UE dans l’édition 2026 de «Demography of Europe», publication de référence d’Eurostat consacrée aux évolutions démographiques dans l’Union européenne.

Lire aussi : Immobilier: les Marocains deuxièmes acquéreurs étrangers en Espagne

De 2023 à 2024, les Syriens et les Marocains ont devancé les Albanais. De 2020 à 2022, les Marocains et les Syriens occupaient les deux premières places, toujours devant les Albanais. Entre 2016 et 2019, les Marocains et les Albanais dominaient le classement, devançant les Turcs jusqu’en 2018, puis les Britanniques en 2019.

Ce chiffre global de 1.177.232 naturalisations représente une hausse de 12% par rapport à 2023. Cette progression est portée en valeur absolue par l’Allemagne, qui a accordé 88.900 naturalisations supplémentaires par rapport à l’année précédente, devant l’Espagne (12.300 de plus) et la France (6.400 de plus).

À l’inverse, les baisses les plus marquées en valeur absolue ont été enregistrées en Roumanie (8.500 de moins) et en Suède (4.800 de moins). En termes relatifs, les plus fortes progressions ont été observées au Danemark (86,4%), en Slovaquie (59,2%), en Allemagne (44,5%) et à Malte (38,8%), tandis que les reculs les plus importants concernaient la Roumanie (-67,9%), l’Estonie (-29,7%) et la Hongrie (-28,3%).

Par La Rédaction
Le 21/05/2026 à 17h50
#Nationalité#UE#Maroc#Eurostat#immigration régulière#Immigration

LEs contenus liés

Société

Entre 2018 et 2023, plus de 237.000 Marocains ont obtenu la nationalité espagnole

Economie

Attribution de la nationalité belge: les Marocains restent les premiers bénéficiaires à fin septembre 2024

International

Les conditions de l’obtention de la nationalité par le mariage en Afrique

Société

Les Marocains, premiers bénéficiaires de la nationalité espagnole

Articles les plus lus

1
Aïd al-Adha: face à la cherté du prix des moutons, les familles du Nord préfèrent cotiser pour des bovins
2
Effondrement d’un immeuble à Fès: le bilan s’élève à 8 morts, les secours engagés dans une course contre la montre
3
Semaine africaine: le Maroc fustige les «manigances fébriles de la délégation algérienne» à l’UNESCO
4
Réponse à une attaque eugénique injustifiée
5
Algérie: les renseignements intérieurs changent à nouveau de patron
6
Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot: une visite d’État du roi Mohammed VI en France «programmée»
7
Drame à Fès: l’effondrement d’un immeuble fait 4 morts et 6 blessés (bilan provisoire)
8
Aïd al-Adha: prix des moutons entre 3.000 et 10.000 DH à Fès, les ménages sous pression
Revues de presse

Voir plus