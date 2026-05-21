Près de 97.000 Marocains ont obtenu la nationalité d’un pays de l’UE en 2024

Les Marocains représentent 8% des 1.177.232 naturalisations enregistrées en 2024 dans l’ensemble des pays de l’UE, derrière les Syriens (110.083 personnes, soit 9%), mais devant les Albanais (48.042, soit 4%), précise l’Office statistique de l’UE dans l’édition 2026 de «Demography of Europe», publication de référence d’Eurostat consacrée aux évolutions démographiques dans l’Union européenne.

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De 2023 à 2024, les Syriens et les Marocains ont devancé les Albanais. De 2020 à 2022, les Marocains et les Syriens occupaient les deux premières places, toujours devant les Albanais. Entre 2016 et 2019, les Marocains et les Albanais dominaient le classement, devançant les Turcs jusqu’en 2018, puis les Britanniques en 2019.

Ce chiffre global de 1.177.232 naturalisations représente une hausse de 12% par rapport à 2023. Cette progression est portée en valeur absolue par l’Allemagne, qui a accordé 88.900 naturalisations supplémentaires par rapport à l’année précédente, devant l’Espagne (12.300 de plus) et la France (6.400 de plus).

À l’inverse, les baisses les plus marquées en valeur absolue ont été enregistrées en Roumanie (8.500 de moins) et en Suède (4.800 de moins). En termes relatifs, les plus fortes progressions ont été observées au Danemark (86,4%), en Slovaquie (59,2%), en Allemagne (44,5%) et à Malte (38,8%), tandis que les reculs les plus importants concernaient la Roumanie (-67,9%), l’Estonie (-29,7%) et la Hongrie (-28,3%).