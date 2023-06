Les Marocains, premiers bénéficiaires de la nationalité espagnole

La nationalité espagnole a la cote auprès des Marocains. En 2022, ils étaient plus de 55.000 à l’obtenir, selon des données officielles publiées jeudi dernier.

Ce chiffre, explique Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 26 juin, nous vient de l’Instituto Nacional de Estadística, l’Institut des statistiques en Espagne, qui a révélé que 55.463 personnes originaires du Maroc avaient obtenu la nationalité espagnole l’année dernière. Cette statistique fait du Maroc le pays dont les citoyens ont le plus été nationalisés espagnols, loin devant la Colombie et l’Equateur, qui se classent respectivement en deuxième et troisième position concernant les naturalisations.

Une autre donnée importante est mentionnée par l’Institut espagnol des statiques. Sur les 53.463 Marocains concernés, plus de 23.000 sont nés au Maroc, ce qui fait du royaume le premier pays étranger où des natifs ont pu accéder à la nationalité espagnole.

A l’heure où l’obtention d’un simple visa relève du parcours du combattant quand les Marocains s’adressent à d’autres pays européens, faut-il voir en cet accès du plus en plus important des Marocains à la nationalité espagnole une conséquence aux bonnes relations qu’entretiennent les deux pays? Difficile de répondre à cette question. En revanche, ce qui est sûr, c’est que les Marocains se sont accaparé la part du lion dans l’ensemble des nationalisations accordées par le royaume ibérique en 2022. En effet, ce sont plus de 181.000 personnes issues de différents pays qui ont obtenu, l’année dernière, la nationalité espagnole, dont le tiers a donc été attribuée aux Marocains. Sur ce total, le plus important depuis 2014, précise Al Ahdath Al Maghribia, 53% est constitué de femmes. La répartition selon les âges fait également ressortir que les moins de 10 ans sont les plus concernés, tandis que les 30-39 ans arrivent en deuxième position.

Par ailleurs, les données de l’institution en charge des statistiques en Espagne font ressortir que 30% de ceux qui ont pu obtenir la nationalité sont en fait des résidents dans le pays. En revanche, pour ceux qui résident ou qui ont résidé à l’étranger, ils n’ont pu y accéder qu’après plusieurs années d’attente, soit un délai qui atteint dans certains cas les 20 années.